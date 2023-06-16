Suspeito de matar mulher em Minas Gerais é preso em Guarapari

"A partir desses dados, intensificamos as investigações e só paramos quando descobrimos o paradeiro do foragido da Justiça. O trabalho integrado da polícia foi fundamental para alcançarmos o resultado ", ressaltou o delegado.

"Os investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Muriaé apuraram que o suspeito mentiu ao negar que esteve no local com a vítima, que não sabia nadar e foi abandonada cerca de cinco minutos depois deles terem chegado. Apesar do afogamento, os investigadores estão convencidos de que se tratou de uma ação deliberada, descartando a hipótese de acidente", disse o site.