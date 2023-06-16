Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feminicídio

Suspeito de matar mulher em Minas Gerais é preso em Guarapari

Polícia descobriu que homem de 30 anos estava escondido no município capixaba; foi capturado nesta quinta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2023 às 21:11

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 21:11

Um homem de 30 anos, suspeito de feminicídio em Muriaé, Minas Gerais, foi preso em Guarapari, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (15). O crime aconteceu em 4 de abril deste ano.
Segundo o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, o mandado de prisão temporária foi cumprido depois que a Polícia Civil mineira enviou informações de que o suspeito estaria escondido no município capixaba.
"A partir desses dados, intensificamos as investigações e só paramos quando descobrimos o paradeiro do foragido da Justiça. O trabalho integrado da polícia foi fundamental para alcançarmos o resultado ", ressaltou o delegado.
De acordo com o site Guia Muriaé, a vítima do criminoso seria Gilmarina Lima Costa, de 48 anos. Ela teria sido levada até uma cachoeira no Rio Glória, perto da Penitenciária de Murié.
"Os investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Muriaé apuraram que o suspeito mentiu ao negar que esteve no local com a vítima, que não sabia nadar e foi abandonada cerca de cinco minutos depois deles terem chegado. Apesar do afogamento, os investigadores estão convencidos de que se tratou de uma ação deliberada, descartando a hipótese de acidente", disse o site.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Feminicídio Guarapari Minas Gerais Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados