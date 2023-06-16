Suspeito de matar mulher em Minas Gerais é preso em Guarapari

Um homem de 30 anos, suspeito de feminicídio em Muriaé, Minas Gerais, foi preso em Guarapari, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (15). O crime aconteceu em 4 de abril deste ano.
Segundo o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, o mandado de prisão temporária foi cumprido depois que a Polícia Civil mineira enviou informações de que o suspeito estaria escondido no município capixaba.
"A partir desses dados, intensificamos as investigações e só paramos quando descobrimos o paradeiro do foragido da Justiça. O trabalho integrado da polícia foi fundamental para alcançarmos o resultado ", ressaltou o delegado.
De acordo com o site Guia Muriaé, a vítima do criminoso seria Gilmarina Lima Costa, de 48 anos. Ela teria sido levada até uma cachoeira no Rio Glória, perto da Penitenciária de Murié.
"Os investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Muriaé apuraram que o suspeito mentiu ao negar que esteve no local com a vítima, que não sabia nadar e foi abandonada cerca de cinco minutos depois deles terem chegado. Apesar do afogamento, os investigadores estão convencidos de que se tratou de uma ação deliberada, descartando a hipótese de acidente", disse o site.