Suspeito de matar homem após discussão em Vila dos Pescadores é preso

Um suspeito, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira (4) por matar um homem de 63 anos, na Vila dos Pescadores, em Conceição da Barra.

“Segundo informaram as testemunhas, a vítima, o suspeito e seus familiares estavam juntos, bebendo na casa do autor do crime. Em dado momento, houve uma discussão e a vítima acabou sendo esfaqueada pelas costas enquanto se preparava para ir embora em sua motocicleta”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira.