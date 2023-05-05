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Conceição da Barra

Suspeito de matar homem após discussão em Vila dos Pescadores é preso

O crime ocorreu no dia 27 de abril deste ano e foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo a PC, vítima e suspeito tiveram uma discussão momentos antes do crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 mai 2023 às 21:04

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 21:04

Um suspeito, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira (4) por matar um homem de 63 anos, na Vila dos Pescadores, em Conceição da Barra.
Um suspeito, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira (4) por matar um homem de 63 anos, na Vila dos Pescadores, em Conceição da Barra. Crédito: Polícia Civil
Um homem, de 38 anos, suspeito de matar com um golpes de faca Olegário Correia de Amorim, de 63 anos, na Vila dos Pescadores, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (4). O crime ocorreu no dia 27 de abril deste ano e foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo a Polícia Civil, vítima e suspeito tiveram uma discussão momentos antes do crime.
“Segundo informaram as testemunhas, a vítima, o suspeito e seus familiares estavam juntos, bebendo na casa do autor do crime. Em dado momento, houve uma discussão e a vítima acabou sendo esfaqueada pelas costas enquanto se preparava para ir embora em sua motocicleta”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira.
Após matar Olegário, o autor saiu do local do crime de bicicleta e não foi mais visto. As investigações tiveram início e o delegado pela prisão preventiva do suspeito e o mandado foi expedido pela Justiça.
Após os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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