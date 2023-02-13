Gessi Lanes, de 60 anos, estava desaparecido desde o dia 8 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta

De acordo com a Polícia Civil , o criminoso, que não teve o nome divulgado, foi preso na última quarta-feira (8).

Durante as investigações, foi levantado que o comerciante teria sido visto pela última vez no dia 8 de janeiro, após se encontrar com um homem em um ponto de ônibus no trevo de Paraju, no KM 54 da BR 262 , em Marechal Floriano.

A equipe policial identificou que o suspeito de 25 anos era morador do Estado do Rio de Janeiro e, na época do desaparecimento de Gessi, trabalhava na colheita de eucaliptos na região de Alto Santa Maria, também em Marechal Floriano.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar comerciante em Marechal Floriano é preso no RJ

Por ordem judicial, foram realizadas buscas no endereço do suspeito. Porém, ele fugiu para o Rio de Janeiro com a família, levando o veículo da vítima, um Gol bege.

Carro do comerciante Gessi Lanes de Andrade foi localizado com suspeito que estava no Rio Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após 15 dias de investigação com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o suspeito foi localizado. Durante a abordagem a ele no município de São Gonçalo, no Rio, ele resistiu à prisão, ferindo um dos policiais e fugindo com a arma do militar.