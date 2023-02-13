Um homem de 25 anos foi preso, no Rio de Janeiro, suspeito de matar o comerciante Gessi Lanes de Andrade, de 60 anos, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. A vítima estava desaparecida desde o dia 8 de janeiro, como noticiado por A Gazeta. Apesar de a polícia ter desvendado o caso, o corpo dele ainda não foi encontrado.
De acordo com a Polícia Civil, o criminoso, que não teve o nome divulgado, foi preso na última quarta-feira (8).
Durante as investigações, foi levantado que o comerciante teria sido visto pela última vez no dia 8 de janeiro, após se encontrar com um homem em um ponto de ônibus no trevo de Paraju, no KM 54 da BR 262, em Marechal Floriano.
A equipe policial identificou que o suspeito de 25 anos era morador do Estado do Rio de Janeiro e, na época do desaparecimento de Gessi, trabalhava na colheita de eucaliptos na região de Alto Santa Maria, também em Marechal Floriano.
Suspeito de matar comerciante em Marechal Floriano é preso no RJ
Por ordem judicial, foram realizadas buscas no endereço do suspeito. Porém, ele fugiu para o Rio de Janeiro com a família, levando o veículo da vítima, um Gol bege.
Após 15 dias de investigação com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o suspeito foi localizado. Durante a abordagem a ele no município de São Gonçalo, no Rio, ele resistiu à prisão, ferindo um dos policiais e fugindo com a arma do militar.
Localizado oito horas depois no município de Itaboraí, vizinho a São Gonçalo, o suspeito foi preso e autuado em flagrante pela tentativa de homicídio contra o militar e em cumprimento ao mandado de prisão temporária pelo latrocínio (roubo seguido de morte). O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Marechal Floriano.