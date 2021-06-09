Suspeito de matar bombeiro hidráulico em Vila Velha é detido pela PM

Um homem identificado como Lucas Damasceno da Silva, de 24 anos, foi detido apontado como um dos suspeitos de matar um bombeiro hidráulico em Morada da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (9), no momento em que a vítima, identificada como Jeverte Dias dos Santos, de 27 anos, saía de casa para trabalhar. Jeverte era conhecido por moradores da região como "Biruleibe" e foi morto com mais de 60 tiros.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o Capitão Cézar, da Polícia Militar, informou que era por volta das 6h15 quando o Ciodes foi acionado para prosseguir à Avenida Prudente de Morais, no bairro Morada da Barra. Uma testemunha disse à polícia que Jeverte estava subindo na moto quando foi surpreendido por dois atiradores a bordo de um veículo Ford Fiesta na cor prata.
"Os suspeitos dispararam várias vezes contra a vítima e depois seguiram em direção ignorada, não sendo possível anotar as placas do veículo mencionado no crime. A perícia constatou que a vítima tinha várias perfurações pelo corpo. Foram encontradas mais de sessentas cápsulas de calibre 9 milímetros e mais de dez projéteis do mesmo calibre", detalhou.
O capitão ressalta que, após o homicídio, foram passadas algumas características dos autores para as guarnições. Durante o patrulhamento, os policiais da 13ª Companhia Independente localizaram e abordaram um suspeito com as roupas similares às anteriormente informadas.
Após um levantamento feito pela equipe, Lucas Damasceno foi reconhecido por uma testemunha como um dos autores que realizaram os disparos. Ele foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
A Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos, conduzido à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe, além de posse de drogas pra consumo próprio. Em depoimento, o detido negou os fatos. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, permanecendo à disposição da Justiça.