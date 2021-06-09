Suspeito de matar bombeiro hidráulico em Vila Velha é detido pela PM

Ciodes foi acionado por volta das 6h15 em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta, o Capitão Cézar, da Em entrevista à reportagem de, o Capitão Cézar, da Polícia Militar , informou que era por volta das 6h15 quando o Ciodes foi acionado para prosseguir à Avenida Prudente de Morais, no bairro Morada da Barra. Uma testemunha disse à polícia que Jeverte estava subindo na moto quando foi surpreendido por dois atiradores a bordo de um veículo Ford Fiesta na cor prata.

"Os suspeitos dispararam várias vezes contra a vítima e depois seguiram em direção ignorada, não sendo possível anotar as placas do veículo mencionado no crime. A perícia constatou que a vítima tinha várias perfurações pelo corpo. Foram encontradas mais de sessentas cápsulas de calibre 9 milímetros e mais de dez projéteis do mesmo calibre", detalhou.

O capitão ressalta que, após o homicídio, foram passadas algumas características dos autores para as guarnições. Durante o patrulhamento, os policiais da 13ª Companhia Independente localizaram e abordaram um suspeito com as roupas similares às anteriormente informadas.

Após um levantamento feito pela equipe, Lucas Damasceno foi reconhecido por uma testemunha como um dos autores que realizaram os disparos. Ele foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).