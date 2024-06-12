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Por homicídio

Suspeito de integrar milícia no Rio de Janeiro é preso em Vila Velha

Jefferson Paixão de Souza estava morando no Espírito Santo desde abril deste ano, de acordo com investigações da polícia
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 jun 2024 às 15:14

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 15:14

Foi preso, na manhã desta quarta-feira (12), o criminoso identificado como Jefferson Paixão de Souza, o "Barba", apontado como integrante da milícia no município de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ele estava em um apartamento no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha
De acordo com a Polícia Civil aqui do Estado, a ação foi em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Jefferson estava no Espírito Santo desde abril e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. "Não há informação sobre envolvimento dele com nenhuma facção capixaba. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao Estado do Rio de Janeiro", afirmou a corporação.

O crime

O crime pelo qual Jefferson responde aconteceu no Centro da cidade de Queimados. À época, segundo as investigações, a vítima estava em uma festa num bar quando os criminosos chegaram. O homem tentou fugir, mas foi perseguido, capturado e executado pelos milicianos, com diversos disparos de pistola.
Jefferson Paixão de Souza (em destaque), procurado no RJ, foi preso em Vila Velha
Jefferson Paixão de Souza (em destaque), procurado no Rio de Janeiro, foi preso em Vila Velha Crédito: Tarciane Vasconcelos e Divulgação
As investigações apontam que os suspeitos fazem parte de uma milícia que atua em diversos bairros de Queimados. Os integrantes do são acusados pela prática de diversos crimes como homicídios, exploração de internet/televisão clandestina e transporte alternativo, agiotagem, entre outros.

Fuga para o Espírito Santo

Algumas semanas depois do assassinato, com medo de ser preso, Jefferson fugiu para Vila Velha. Além do homicídio, o suspeito é investigado em diversas outras mortes praticadas pelo grupo criminoso. Ele estava sendo monitorado há cerca de dois meses.
Equipes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) vieram para o Espírito Santo e, com o apoio de policiais civis capixabas, conseguiram prender o procurado. Ele vai ser levado para o Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça. 

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