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Procurado há um mês

Suspeito de furtar casas na Mata da Praia é preso e dorme em viatura

O homem, identificado Marcos Vinicius Pereira Andrade, usava as roupas de uma das vítimas; ele foi detido na Avenida Fernando Ferrari, perto de um cartório da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2023 às 20:41

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 20:41

Último roubo de Marcos Vinicius Pereira Andrade foi em um imóvel de Jardim da Penha
Último furto de Marcos Vinicius foi em um imóvel de Jardim da Penha Crédito: Reprodução | Google Maps | Leitor A Gazeta
Procurado há mais de um mês pela Polícia Militar, um homem identificado como Marcos Vinicius Pereira Andrade, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (24), em Vitória. O indivíduo é suspeito de invadir e furtar imóveis dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, pouco depois da prisão, ele chegou até a dormir na viatura policial.
Ainda de acordo com a reportagem, o último crime do homem foi praticado na madrugada de quinta (23), por volta das 3 horas, em Jardim da Penha. Marcos Vinicius teria conseguido entrar em um apartamento que fica no segundo andar e levado vários objetos. Após o morador registrar um boletim de ocorrência, novas buscas começaram a ser feitas pela região.
Marcos Vinicius Pereira Andrade dormiu em viatura após ser preso
Marcos Vinicius Pereira Andrade dormiu em viatura após ser preso Crédito: Leitor | A Gazeta
Marcos Vinicius Pereira foi encontrado na Avenida Fernando Ferrari, em frente a um cartório da região. Ao ser abordado, ele admitiu os crimes e ainda indicou o local onde havia abandonado um molho de chaves levado durante os furtos. O homem usava, inclusive, as roupas de uma das vítimas das residências. 
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A Polícia Militar foi procurada para dar mais informações sobre o caso e enviou nota, informando que "a área de Jardim da Penha e Mata da Praia, em Vitória, é atendida pelo 2º Pelotão da 12ª Companhia Independente, tendo como modalidades de policiamento o radiopatrulhamento e ciclopatrulhamento. Há também militares em escala ISEO realizando policiamento de quadriciclo pela orla e no bairro Jardim da Penha há um DPM 24h. Também são realizadas operações, blitze e abordagens a moradores em situação de rua todos os dias. Ainda, o Programa Patrulha da Comunidade atua em horários estratégicos como reforço nas regiões. Tudo para atender as demandas preventivas e repressivas. Ainda assim, a PM reforça que caso algum morador ou comerciante presencie situações de crime, uma viatura deve ser imediatamente acionada pelo Ciodes (190)".

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