Suspeito de furtar casas na Mata da Praia é preso e dorme em viatura

Último furto de Marcos Vinicius foi em um imóvel de Jardim da Penha Crédito: Reprodução | Google Maps | Leitor A Gazeta

TV Gazeta, pouco depois da prisão, ele chegou até a dormir na viatura policial. Procurado há mais de um mês pela Polícia Militar , um homem identificado como Marcos Vinicius Pereira Andrade, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (24), em Vitória . O indivíduo é suspeito de invadir e furtar imóveis dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da, pouco depois da prisão, ele chegou até a dormir na viatura policial.

Ainda de acordo com a reportagem, o último crime do homem foi praticado na madrugada de quinta (23), por volta das 3 horas, em Jardim da Penha. Marcos Vinicius teria conseguido entrar em um apartamento que fica no segundo andar e levado vários objetos. Após o morador registrar um boletim de ocorrência, novas buscas começaram a ser feitas pela região.

Marcos Vinicius Pereira Andrade dormiu em viatura após ser preso Crédito: Leitor | A Gazeta

Marcos Vinicius Pereira foi encontrado na Avenida Fernando Ferrari, em frente a um cartório da região. Ao ser abordado, ele admitiu os crimes e ainda indicou o local onde havia abandonado um molho de chaves levado durante os furtos. O homem usava, inclusive, as roupas de uma das vítimas das residências.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 28 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).