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Nova Rosa da Penha

Suspeito de fazer arrastão é morto após série de assaltos em Cariacica

Ele estava junto com outro homem em uma moto. Os dois encontraram com um carro prata, que estava parado. Para testemunhas, o veículo já estava esperando pelos motoqueiros

Publicado em 

02 mai 2019 às 14:26

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 14:26

Local onde homem foi morto em Cariacica Crédito: Mayra Bandeira
Um suspeito de cometer assaltos morreu durante uma espécie de emboscada na noite desta quarta-feira (01) em Cariacica. Testemunhas disseram à polícia que dois homens em uma moto estavam fazendo uma série de assaltos na região de Nova Rosa da Penha. Os dois teriam vindo de Cariacica Sede para o bairro fazendo um arrastão, roubando pessoas que encontravam pela frente.
Ainda segundo testemunhas, quando eles estavam descendo pela Rua Afonso Schwab, passando por Nova Rosa da Penha, no sentido Rodovia do Contorno, os dois encontraram com um carro prata, que estava parado. Para essas pessoas, o veículo já estava esperando pela dupla.
Ao passarem pelo carro, os ocupantes do veículo desceram atirando. Primeiro balearam o que estava na garupa, que caiu morto. No corpo dele a perícia criminal encontrou duas perfurações, uma no peito e uma nas costas. Os dois caíram, e o suspeito que pilotava a moto fugiu correndo. Em seguida, o carro prata foi embora.
Suspeito de fazer arrastão é morto após série de assaltos em Cariacica
O suspeito de cometer os assaltos, que morreu no local, ainda não foi identificado pela polícia.
HOSPITAL
Horas depois, um homem deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, com um tiro no braço. A polícia foi ao local, e ele disse que não se lembrava do que tinha acontecido e que não sabia como tinha sido baleado.
A polícia suspeita que ele possa ser o rapaz baleado em Nova Rosa da Penha, mas ainda não tem como confirmar. Ele também não foi identificado.
ONDA DE ASSALTOS
Testemunhas disseram no local do crime que os assaltos têm sido constantes, que sempre homens de moto passam no início da manhã e da noite, que são os horários de maior movimentação, e vão assaltando quem eles veem pela frente.
O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.
TELEFONE TOCOU
A namorada de uma das vítimas da dupla ligou para o telefone roubado após o assalto. Ao fazer a ligação, o telefone tocou junto ao corpo do homem morto.
Com informações de Mayra Bandeira

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