Suspeito de estuprar menina que ia comprar pão na Bahia é preso no ES

Um homem foi preso nesta quinta-feira (26), no distrito de Jacupemba, em Aracruz , no Norte do Estado, suspeito de ter estuprado uma criança de 10 anos. O crime aconteceu no último dia 22 de setembro, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. A vítima continua internada no hospital.

A prisão foi resultado de uma operação realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Teixeira de Freitas, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Aracruz Crédito: PM | Divulgação

A prisão foi resultado de uma operação realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Teixeira de Freitas, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Aracruz. O suspeito possuía um mandado de prisão em aberto e já foi encaminhado para a Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito tem passagens anteriores pela polícia, por estupro e importunação sexual. A vítima, uma menina de 10 anos, passou por duas cirurgias e permanece internada.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a Polícia Civil de Teixeira de Freitas, na Bahia, o crime aconteceu na manhã do último domingo (22). A vítima estava indo comprar pão quando foi abordada pelo suspeito.

Tão logo tomaram conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou as investigações. Com base em informações do setor de inteligência, descobriram que o suspeito poderia estar no Espírito Santo. Já em contato com a Polícia Civil de Aracruz, os investigadores descobriram que o homem estaria buscando emprego em fazendas no distrito de Jacupemba.

Policiais da Bahia e do Espírito Santo iniciaram as buscas pelo suspeito desde a tarde desta quarta-feira (25), mas somente conseguiram prender o homem na manhã desta quinta-feira (26). Ao se deparar com os policiais, ele tentou fugir em direção a um cafezal, momento em que foi montado um cerco para prendê-lo.