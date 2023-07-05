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Em Linhares

Suspeito de espancar mulher é detido com madeira com marcas de sangue no ES

O homem de 70 anos foi detido suspeito de espancar a companheira a pauladas na tarde de terça-feira (4), no bairro Araçá. A vítima está internada em estado grave
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jul 2023 às 11:03

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 11:03

16ª Delegacia Regional de Linhares
O homem foi detido e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional. Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 70 anos foi detido suspeito de espancar a companheira a pauladas na tarde de terça-feira (4), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, com ele foi encontrado um pedaço de madeira com manchas de sangue, arma que teria sido usada na agressão contra a mulher. A vítima está internada em estado grave.
A PM informou que a mulher deu entrada no Hospital Geral de Linhares com ferimentos na cabeça e braço direito provocados por golpes de madeira. No local, o filho da vítima, de 17 anos, disse para os policiais que socorreu a mãe para o hospital e as agressões foram praticadas pelo padrasto. Devido ao estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital Rio Doce.
O filho informou que não sabe o que pode ter motivado a agressão. Os militares fizeram buscas na região de Bebedouro, onde segundo informações, o suspeito estaria no interior de uma residência. O homem foi localizado e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional.
A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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