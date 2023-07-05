Suspeito de espancar mulher é detido com madeira com marcas de sangue no ES

A PM informou que a mulher deu entrada no Hospital Geral de Linhares com ferimentos na cabeça e braço direito provocados por golpes de madeira. No local, o filho da vítima, de 17 anos, disse para os policiais que socorreu a mãe para o hospital e as agressões foram praticadas pelo padrasto. Devido ao estado de saúde, ela foi transferida para o Hospital Rio Doce.