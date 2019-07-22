Suspeito de comandar tráfico de drogas em Aracruz é preso na Serra

À frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa () e do Departamento Especializado de Narcóticos () de Aracruz, o delegado Nilton Abdala informou que o detido possui dois mandados de prisão: um por assassinato e outro por tentativa de homicídio contra um policial da Serra. Além de ser investigado por associação e tráfico de drogas.