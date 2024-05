Tentativa de latrocínio

Suspeito de ameaçar e ferir motorista de app com faca é preso em Linhares

Homem exigiu do motorista dinheiro, celular e transferências bancárias via Pix; vítima teve as mãos amarradas, uma perfuração profunda, além de um corte no pescoço

2 min de leitura min de leitura

Sérgio Alves de Oliveira era investigado por tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo de 42 anos. (Divulgação | Polícia Civil)

Um homem de 25 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quinta-feira (16). Segundo a corporação, Sérgio Alves de Oliveira era investigado por tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo de 42 anos.

Durante o crime, que ocorreu no dia 24 de março deste ano, Sérgio exigiu do motorista dinheiro, celular e transferências bancárias via pix. A vítima também teve as mãos amarradas, uma perfuração profunda, além de um corte no pescoço.

No dia do crime, o motorista de aplicativo teria recebido uma ligação para atendimento de uma corrida, fora do sistema do aplicativo de transporte. Ao chegar no local da solicitação da corrida, o motorista pegou o cliente que informou o destino da viagem. De acordo com as investigações da PC, durante o trajeto, Sérgio sacou uma faca e exigiu do motorista dinheiro, celular e transferências via Pix. Ele também amarrou as mãos da vítima e a feriu.

Segundo a PC, o motorista conseguiu se soltar e correu para uma vegetação em busca de abrigo e socorro. Logo em seguida, ele retornou para o veículo e conseguiu dirigir até um hospital para ser socorrido.

Suspeito preso dentro de casa

Sérgio, suspeito de ameaçar e ferir o motorista de aplicativo no dia 24 de março, foi localizado e preso na casa dele, no bairro Vila Bethânia, em Linhares. Em depoimento à polícia, ele confessou o crime, porém informou que anteriormente havia realizado uma corrida com um motorista de aplicativo e que havia pago pelo serviço, porém o motorista não chegou a encerrar a viagem no aplicativo.

Ainda em depoimento, Sérgio informou que após o golpe teria começado a procurar o motorista para poder se vingar. No decorrer das buscas, ele encontrou e atraiu o motorista, que ele acreditava ser o autor do golpe, para executar o crime de latrocínio. Ainda de acordo com as investigações, a vítima e o motorista de aplicativo responsável pelo golpe não são a mesma pessoa.

De acordo com a PC, Sérgio foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL) e vai responder pelo crime de tentativa de latrocínio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta