Suspeito de abusar de enteada com Síndrome de Down é preso em Linhares

Um homem, de 52 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma jovem de 22 anos com Síndrome de Down, foi preso nesta sexta-feira (7), em Linhares , no Norte do Estado . De acordo com as investigações da polícia, os abusos aconteciam dentro da residência da mãe da vítima.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu o homem de 52 anos nesta sexta-feira (7), em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Civil (PC) informou que recebeu uma denúncia anônima relatando que a vítima era abusada pelo namorado da mãe, e, em seguida, iniciou o trabalho investigativo. “Realizamos oitivas de testemunhas e diligências. Por meio do serviço de inteligência, foi possível identificar o suspeito”, contou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Linhares, delegada Silvana de Paula Castro.

As investigações da polícia apontam que o homem se relaciona com a mãe da vítima há seis anos e os abusos aconteciam dentro da residência, nos momentos em que o suspeito visitava a mãe dela. “Durante o depoimento, foi relatado que os três dormiam na mesma casa e que o estupro acontecia nesses momentos. O suspeito confirmou que eles dormiam na mesma cama, mas negou os fatos, alegando que não se recorda”, divulgou a PC.

INVESTIGADO POR AGRESSÃO

Segundo a corporação, as diligências estão em andamento para apurar se a mãe da vítima sabia dos abusos e se foi omissiva. “O suspeito também é investigado por agredir a companheira e por dar um soco no rosto da vítima, que ficou desfigurado após a agressão”, informou.

O investigado foi encaminhado à Delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), permanecendo à disposição da Justiça.