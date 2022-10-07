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No Norte do ES

Suspeito de abusar de enteada com Síndrome de Down é preso em Linhares

Segundo a polícia, o homem também é suspeito de agredir a namorada dele, que ficou com o rosto desfigurado após levar um soco

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 19:16

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 out 2022 às 19:16
Um homem, de 52 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma jovem de 22 anos com Síndrome de Down, foi preso nesta sexta-feira (7), em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com as investigações da polícia, os abusos aconteciam dentro da residência da mãe da vítima.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu o homem de 52 anos nesta sexta-feira (7), em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil (PC) informou que recebeu uma denúncia anônima relatando que a vítima era abusada pelo namorado da mãe, e, em seguida, iniciou o trabalho investigativo. “Realizamos oitivas de testemunhas e diligências. Por meio do serviço de inteligência, foi possível identificar o suspeito”, contou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Linhares, delegada Silvana de Paula Castro.
As investigações da polícia apontam que o homem se relaciona com a mãe da vítima há seis anos e os abusos aconteciam dentro da residência, nos momentos em que o suspeito visitava a mãe dela. “Durante o depoimento, foi relatado que os três dormiam na mesma casa e que o estupro acontecia nesses momentos. O suspeito confirmou que eles dormiam na mesma cama, mas negou os fatos, alegando que não se recorda”, divulgou a PC.

INVESTIGADO POR AGRESSÃO

Segundo a corporação, as diligências estão em andamento para apurar se a mãe da vítima sabia dos abusos e se foi omissiva. “O suspeito também é investigado por agredir a companheira e por dar um soco no rosto da vítima, que ficou desfigurado após a agressão”, informou.
O investigado foi encaminhado à Delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), permanecendo à disposição da Justiça.
O suspeito vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, devido à vítima ter Síndrome de Down, e lesão corporal pela agressão contra as vítimas. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares.

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