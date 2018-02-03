Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seis passagens pela polícia

Solto há 15 dias, motorista é preso pela quarta vez por dirigir bêbado

Fransoer Martins Goggi, 41 anos, estava em liberdade após atropelar uma pessoa em dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 15:25

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 15:25

Fransoer Martins Goggi, 41 anos, foi preso por dirigir embriagado Crédito: Reprodução
Um "velho conhecido" da polícia voltou a ser preso na madrugada deste sábado (03) por dirigir embriagado. É a 4ª vez que Fransoer Martins Goggi, 41 anos, é encaminhado para a delegacia por não respeitar as leis de trânsito e colocar a vida de outras pessoas em risco. Além de ser preso por embriaguez ao volante, o motorista tem um total de seis passagens pela polícia, sendo duas pela Lei Maria da Penha, por violência doméstica.
A Guarda Municipal de Vila Velha recebeu uma denúncia informando que um motorista de uma caminhonete estava dirigindo de forma perigosa na Avenida Saturnino Rangel, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Viaturas da Guarda foram ao local e encontraram o motorista próximo da Rua Itaoca, também em Coqueiral.
Nesse momento, Fransoer seguiu pela contramão na Rodovia do Sol, quando então foi feita uma nova abordagem de agentes da Guarda ao motorista. O acusado, que estava com a esposa no veículo, se negou a fazer o teste do bafômetro (veja vídeo abaixo), mas apresentava vários sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, soluços, roupas desalinhadas e hálito alcoólico.
Ao ser questionado pelos agentes da Guarda, Fransoer afirmou que tinha ingerido uma lata de cerveja. Como estava alterado e apresentando agressividade, ele foi algemado e colocado na viatura.
DEIXOU CADEIA HÁ 15 DIAS
Encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, Fransoer informou que saiu da cadeia há 15 dias, onde estava preso por, embriagado, ter atropelado uma pessoa em dezembro do ano passado.
Após prestar depoimento na manhã deste sábado, Fransoer foi autuado por embriaguez ao volante.  
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados