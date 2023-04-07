Soldado da Polícia Militar de folga é baleado em Cariacica

De acordo com informações inicias do major Pablo, do Notaer, o soldado teria ido buscar uma compra feita pela internet quando se viu em uma emboscada.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Acrescentou que somente após a finalização das diligências terá informações do caso e se há detidos.