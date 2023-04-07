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Bairro Alice Coutinho

Soldado da Polícia Militar de folga é baleado em Cariacica

Vítima foi levada para um hospital de Vitória; helicóptero da Casa Militar foi acionado para auxiliar na busca aos suspeitos

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 16:45

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 abr 2023 às 16:45
Um policial militar de folga foi baleado no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (7). O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado para auxiliar nas buscas aos suspeitos (confira acima)
Segundo a Polícia Militar, o soldado recebeu os primeiros socorros por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. "No momento não temos informações sobre a dinâmica do crime e nenhum suspeito foi detido. A ocorrência segue em andamento", completou a corporação.
De acordo com informações inicias do major Pablo, do Notaer, o soldado teria ido buscar uma compra feita pela internet quando se viu em uma emboscada. 
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Acrescentou que somente após a finalização das diligências terá informações do caso e se há detidos.

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