Socorrista é rendido, reage e dá mata-leão em assaltante na Serra

Rua onde um socorrista do Samu foi assaltado, em Serra Dourada Três, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um socorrista profissional de 35 anos reagiu a um assalto e imobilizou um bandido com golpes de jiu-jitsu na noite desta sexta-feira (15) no bairro Serra Dourada III, na Serra. O criminoso, que estava armado com uma pistola falsa, foi espancado por moradores. Ele está internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.

A vítima contou que chegou em casa às 22h20. Ao parar o veículo na frente do imóvel, acionou o portão eletrônico e desceu do veículo em direção à garagem. “Eu ia tirar a moto da garagem para poder guardar o carro. Deixei o carro na marcha neutra. Na hora que desci, o bandido apontou a arma, e anunciou o assalto. Acho que ele estava escondido atrás de um outro carro”, disse.

Após ser rendido, o socorrista pediu ao bandido para retirar a bolsa com documentos que estava no banco de trás. Nesse momento, o criminoso entrou e assumiu a direção do carro. “Eu percebi que ele estava com dificuldade para sair, pois o carro é automático. Ele estava com a arma na mão esquerda e com a direita, tentava passar a marcha. Pensei: ‘essa é a hora’ e dei um mata-leão nele”.

O bandido então apontou a arma em direção ao socorrista. “Suspeitei que a arma fosse falsa. Quando ele estava imobilizado, ainda dentro do carro, prendi o braço esquerdo dele com as minhas pernas. Apliquei esse golpe todo dentro do carro. Luto jiu-jitsu há cinco anos e apliquei a técnica de forma responsável e muito segura para mim”, disse a vítima.

“Quando ele começou a perder as forças, começou a gritar ‘não me mata, não me mata!’. Um vizinho percebeu a situação e saiu de casa para ver o que estava acontecendo. Tirei o cara de dentro do carro e pedi ao meu vizinho que o mantivesse imobilizado para que eu acionasse a polícia. Em um momento de vacilo, o suspeito fugiu correndo.”

Moradores que estavam próximos ao local do assalto localizaram e imobilizaram o suspeito na avenida São Paulo, no mesmo bairro. Deitado no chão, ele foi agredido com socos, chutes e pancadas na cabeça. Um grupo de mulheres que havia saído da igreja se aproximou e impediu que continuassem a agressão.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o suspeito foi levado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Quando receber alta, ele será encaminhado para a 2ª Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos.