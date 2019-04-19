'Só dei um tapa', diz porteiro que matou morador de rua a socos

O porteiro Paulo Roberto Gratz, de 30 anos, que matou um morador de rua a socos e chutes em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta

O porteiro Paulo Roberto Gratz, de 30 anos, matou a socos e chutes um morador de rua identificado apenas como "Águia" na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, bairro de Vila Velha, no início da madrugada desta sexta-feira (19). Na delegacia, aguardando sua transferência para o presídio, o autor do crime disse à reportagem da TV Gazeta que não teve a intenção de matar a vítima.

Paulo Roberto se defendeu dizendo que deu apenas um tapa no morador em situação de rua e que a vítima morreu em decorrência de um infarto. Eu não queria matar ninguém. Não agredi tanto, só dei um tapa nele. Ele infartou, não tive culpa. Fui atrás porque ele roubou meu celular, justificou.

Também à reportagem, Paulo Roberto diz que está preocupado com o emprego e com a esposa, que não sabe do episódio de fúria.

O porteiro disse que teve o celular roubado pelo morador de rua. No entanto, esclareceu que esse suposto fato teria ocorrido há cerca de 15 dias, na praça do bairro em que aconteceu o crime. Na ocasião, a vítima teria aproveitado que o porteiro dormia embriagado, em um bar, para furtar o aparelho dele, como alegou Paulo Roberto.

Morador de rua é morto a socos e chutes em Coqueiral de Itaparica, bairro de Vila Velha na madrugada desta sexta (19) Crédito: Internauta/WhatsApp Gazeta Online

No entanto, o próprio porteiro confirmou, ainda no local do crime, após espancar a vítima, que teria conseguido recuperar o aparelho.

(Com informações de Mayra Bandeira)

VÍDEOS REVELAM MOMENTO DA AGRESSÃO

Vídeos aos quais o Gazeta Online e a TV Gazeta tiveram acesso mostram o exato momento em que um morador de rua foi espancado e morto pelo porteiro. Ao todo, as agressões duraram mais de 30 minutos e o autor do crime ainda discutiu com pessoas que estavam no local e tentaram apartar o espancamento.

O registro mostra o porteiro chutando o morador de rua, que estava deitado em uma elevação da calçada que é envolta por um guarda-corpo. Uma segunda gravação revela Paulo Roberto discutindo com pessoas que estavam no local questionando o porquê de ele ter agido daquela forma.

"Não deu tempo de reação. Ele foi espancado e pisoteado", disse uma testemunha, que prefere não se identificar, em entrevista à

TV Gazeta

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MORADOR DE RUA NÃO FOI IDENTIFICADO

O corpo do morador de rua continua no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Ele não foi identificado e comerciantes da região em que ele estava apenas disseram que o conheciam como "Águia".

Durante o dia, o rapaz guardava carros, lavava alguns veículos e ficava sempre no mesmo local. No momento das agressões, o morador de rua estava no lugar que ele costumava dormir, em uma parte elevada da calçada, atrás de um guarda-corpo.