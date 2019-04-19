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Vila Velha

'Só dei um tapa', diz porteiro que matou morador de rua a socos

Na delegacia após o ataque de fúria, o agressor diz que vítima morreu de infarto e que está preocupado com emprego e esposa

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2019 às 16:32
O porteiro Paulo Roberto Gratz, de 30 anos, que matou um morador de rua a socos e chutes em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
O porteiro Paulo Roberto Gratz, de 30 anos, matou a socos e chutes um morador de rua identificado apenas como "Águia" na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, bairro de Vila Velha, no início da madrugada desta sexta-feira (19). Na delegacia, aguardando sua transferência para o presídio, o autor do crime disse à reportagem da TV Gazeta que não teve a intenção de matar a vítima. 
Paulo Roberto se defendeu dizendo que deu apenas um tapa no morador em situação de rua e que a vítima morreu em decorrência de um infarto. Eu não queria matar ninguém. Não agredi tanto, só dei um tapa nele. Ele infartou, não tive culpa. Fui atrás porque ele roubou meu celular, justificou.
Também à reportagem, Paulo Roberto diz que está preocupado com o emprego e com a esposa, que não sabe do episódio de fúria.
O porteiro disse que teve o celular roubado pelo morador de rua. No entanto, esclareceu que esse suposto fato teria ocorrido há cerca de 15 dias, na praça do bairro em que aconteceu o crime. Na ocasião, a vítima teria aproveitado que o porteiro dormia embriagado, em um bar, para furtar o aparelho dele, como alegou Paulo Roberto. 
Morador de rua é morto a socos e chutes em Coqueiral de Itaparica, bairro de Vila Velha na madrugada desta sexta (19) Crédito: Internauta/WhatsApp Gazeta Online
No entanto, o próprio porteiro confirmou, ainda no local do crime, após espancar a vítima, que teria conseguido recuperar o aparelho. 
(Com informações de Mayra Bandeira)
VÍDEOS REVELAM MOMENTO DA AGRESSÃO
Vídeos aos quais o Gazeta Online e a TV Gazeta tiveram acesso mostram o exato momento em que um morador de rua foi espancado e morto pelo porteiro. Ao todo, as agressões duraram mais de 30 minutos e o autor do crime ainda discutiu com pessoas que estavam no local e tentaram apartar o espancamento.
O registro mostra o porteiro chutando o morador de rua, que estava deitado em uma elevação da calçada que é envolta por um guarda-corpo. Uma segunda gravação revela Paulo Roberto discutindo com pessoas que estavam no local questionando o porquê de ele ter agido daquela forma.
"Não deu tempo de reação. Ele foi espancado e pisoteado", disse uma testemunha, que prefere não se identificar, em entrevista à
TV Gazeta
MORADOR DE RUA NÃO FOI IDENTIFICADO
O corpo do morador de rua continua no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Ele não foi identificado e comerciantes da região em que ele estava apenas disseram que o conheciam como "Águia".
Durante o dia, o rapaz guardava carros, lavava alguns veículos e ficava sempre no mesmo local. No momento das agressões, o morador de rua estava no lugar que ele costumava dormir, em uma parte elevada da calçada, atrás de um guarda-corpo.
"Águia" tem uma tatuagem de águia no braço direito e as inscrições "Zenaide mãe carinho eterno" em um dos ombros.

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