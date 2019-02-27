Simulação chama a atenção na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a ação foi realizada com os agentes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e participação do BME para simular "a tomada de um presídio rebelado".

"Na manhã desta quarta-feira (27), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realizou um treinamento simulado na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana. A ação foi realizada pela equipe da Diretoria de Operações Táticas (DOT) em conjunto com o Núcleo de Operações e Transporte Áereo (Notaer) e Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar. O treinamento de gerenciamento de crise é uma rotina para capacitação das equipes que atuam no sistema prisional."