Simulação chama a atenção na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana

Uma simulação com viaturas da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) e um helicóptero da NOTAer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), que integra a Polícia Militar, chamou a atenção na manhã desta quarta-feira (27) nos arredores da Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana. Quem viu a ação, imaginou que pudesse se tratar de algum problema com a segurança do presídio, mas era apenas de um treinamento de rotina.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a ação foi realizada com os agentes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e participação do BME para simular "a tomada de um presídio rebelado".
A Sejus confirmou a informação e disse que "o treinamento de gerenciamento de crise é uma rotina para capacitação das equipes que atuam no sistema prisional".
VEJA A NOTA DA SEJUS
"Na manhã desta quarta-feira (27), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realizou um treinamento simulado na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana. A ação foi realizada pela equipe da Diretoria de Operações Táticas (DOT) em conjunto com o Núcleo de Operações e Transporte Áereo (Notaer) e Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar. O treinamento de gerenciamento de crise é uma rotina para capacitação das equipes que atuam no sistema prisional."