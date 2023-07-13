Sete detentos fogem da Penitenciária Agrícola em Viana

O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta , esteve no local e apurou que a fuga aconteceu por volta das 11h. Ao saírem do complexo penitenciário, os internos chegaram a passar em uma casa da região e roubaram as roupas do varal para trocarem os uniformes. De lá, correram. As buscas continuam.

Veja a nota da Sejus na íntegra: "A Secretaria da Justiça (Sejus) confirma a evasão de sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo nesta quinta-feira (13). Os detentos desempenhavam atividade de capina na área do Complexo de Viana, quando evadiram do local por volta das 11h. Equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) realizam levantamentos para localizar os evadidos. Até o momento, um interno foi recapturado. Ele foi levado à Delegacia Regional e, posteriormente, será encaminhado à unidade prisional de origem".