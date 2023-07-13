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Agentes fazem buscas

Sete detentos fogem da Penitenciária Agrícola em Viana

Equipes da Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) fazem buscas pela região; segundo a Sejus, um foi recapturado

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2023 às 18:31
Equipes de policiais penais fazem buscas por detentos que fugiram em Viana
Equipes da Polícia Penal fazem buscas pelos detentos fugitivos Crédito: Divulgação | Polícia Penal
Sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, em Viana, fugiram nesta quinta-feira (13). Eles aproveitaram o momento em que desempenhavam a atividade externa de capina na área do Complexo de Viana para escapar, momento em que as equipes começaram as buscas pela região.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), agentes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) "realizam levantamentos para localizar os evadidos". Até a noite desta quinta-feira, a pasta informou que um interno havia sido recapturado, levado à Delegacia Regional e, em seguida, seria encaminhado à unidade prisional de origem.
A reportagem questionou a Sejus sobre o nome dos detentos que fugiram, mas a secretaria não informou.
Sete detentos fogem da Penitenciária Agrícola em Viana
O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que a fuga aconteceu por volta das 11h. Ao saírem do complexo penitenciário, os internos chegaram a passar em uma casa da região e roubaram as roupas do varal para trocarem os uniformes. De lá, correram. As buscas continuam.
Equipes de policiais penais fazem buscas por detentos que fugiram em Viana
Polícia Penal faz buscas pela região: até o fim da tarde, segundo a Sejus, dois detentos tinham sido recapturados Crédito: Divulgação | Polícia Penal
Veja a nota da Sejus na íntegra: "A Secretaria da Justiça (Sejus) confirma a evasão de sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo nesta quinta-feira (13). Os detentos desempenhavam atividade de capina na área do Complexo de Viana, quando evadiram do local por volta das 11h. Equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) realizam levantamentos para localizar os evadidos. Até o momento, um interno foi recapturado. Ele foi levado à Delegacia Regional e, posteriormente, será encaminhado à unidade prisional de origem".

Correção

13/07/2023 - 7:20
Após a publicação da reportagem, a Sejus corrigiu a nota informando que, na verdade, apenas um preso havia sido recapturado, e não dois. O texto foi atualizado.

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