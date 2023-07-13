Sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, em Viana, fugiram nesta quinta-feira (13). Eles aproveitaram o momento em que desempenhavam a atividade externa de capina na área do Complexo de Viana para escapar, momento em que as equipes começaram as buscas pela região.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), agentes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) "realizam levantamentos para localizar os evadidos". Até a noite desta quinta-feira, a pasta informou que um interno havia sido recapturado, levado à Delegacia Regional e, em seguida, seria encaminhado à unidade prisional de origem.
A reportagem questionou a Sejus sobre o nome dos detentos que fugiram, mas a secretaria não informou.
Sete detentos fogem da Penitenciária Agrícola em Viana
O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que a fuga aconteceu por volta das 11h. Ao saírem do complexo penitenciário, os internos chegaram a passar em uma casa da região e roubaram as roupas do varal para trocarem os uniformes. De lá, correram. As buscas continuam.
Veja a nota da Sejus na íntegra: "A Secretaria da Justiça (Sejus) confirma a evasão de sete internos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo nesta quinta-feira (13). Os detentos desempenhavam atividade de capina na área do Complexo de Viana, quando evadiram do local por volta das 11h. Equipes que atuam na Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) realizam levantamentos para localizar os evadidos. Até o momento, um interno foi recapturado. Ele foi levado à Delegacia Regional e, posteriormente, será encaminhado à unidade prisional de origem".
Correção
13/07/2023 - 7:20
Após a publicação da reportagem, a Sejus corrigiu a nota informando que, na verdade, apenas um preso havia sido recapturado, e não dois. O texto foi atualizado.