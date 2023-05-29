Serralheiro é morto e assassino deixa recado na parede de casa em Vila Velha

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta , a polícia trabalha com a hipótese de crime passional, pois a vítima estaria se envolvendo com uma mulher casada.

Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro vindos da casa da vítima na madrugada do último domingo (28). João foi morto com um golpe de facão na cabeça e foi encontrado sem roupa debaixo e mordaça na boca. Foi a própria irmã da vítima que o encontrou, depois da família não conseguir contato com ele durante todo o fim de semana.