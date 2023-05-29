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Em Ponta da Fruta

Serralheiro é morto e assassino deixa recado na parede de casa em Vila Velha

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29), dentro de casa, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha; a polícia trabalha com a hipótese de crime passional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2023 às 15:36

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 15:36

João Batista de Oliveira morto em Ponta da Fruta, Vila Velha
João Batista de Oliveira foi morto em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal
Um serralheiro, de 33 anos, foi encontrado morto dentro de casa em Ponta da Fruta, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (29). A família de João Batista de Oliveira tentava contato com ele desde o último fim de semana. O assassino chegou a deixar um recado na parede da casa da vítima. 
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia trabalha com a hipótese de crime passional, pois a vítima estaria se envolvendo com uma mulher casada.
Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro vindos da casa da vítima na madrugada do último domingo (28). João foi morto com um golpe de facão na cabeça e foi encontrado sem roupa debaixo e mordaça na boca. Foi a própria irmã da vítima que o encontrou, depois da família não conseguir contato com ele durante todo o fim de semana. 
O crime chamou atenção dos moradores do bairro. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

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