Segunda mulher atropelada por motorista em fuga em Cariacica tem alta

Acidente em Jardim Campo Grande, Cariacica, nesta quarta (19) Crédito: Reprodução

Campo Grande, onde faria encomenda de um bolo de aniversário para filha, quando foi surpreendida pelo veículo. "Não deu para ver nada, foi em um piscar de olhos. Quando eu percebi eu já estava no chão do outro lado da rua e a moça desmaiada. Eu pensei que fosse morrer", relatou. Natalia passava pelo bairro e seguia para, onde faria encomenda de um bolo de aniversário para filha, quando foi surpreendida pelo veículo. "Não deu para ver nada, foi em um piscar de olhos. Quando eu percebi eu já estava no chão do outro lado da rua e a moça desmaiada. Eu pensei que fosse morrer", relatou.

A vítima contou ainda que viu o momento em que o suspeito desceu do veículo e os policiais foram atrás dele. "Aconteceu tudo muito rápido. Meu maior medo foi que o carro explodiu e eu só chamava pela minha mãe".

Jovem ficou com a perna ferida após o atropelamento Crédito: Arquivo Pessoal

A jovem conta ainda que está aliviada por sobreviver, mas que não consegue esquecer o acidente e que está abalada pela morte de Valeska. "Por um lado, eu estou bem, eu vou ver minha mãe, vou ver minha filha. Mas para o outro lado, eu soube a moça tava todo mundo passando ele na hora e é ruim saber que alguém se foi assim", relatou.

Ainda de acordo com a vítima, voltar a andar nas ruas não vai ser uma tarefa fácil. "Agora a gente vai andar com medo, né? Qualquer momento pode acontecer uma coisa dessa", finalizou.

O CRIME

Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento na Rodovia Leste Oeste, na altura de Santo André, em Cariacica, quando um Onix prata passou pelo local em alta velocidade. Os militares iniciaram uma perseguição ao motorista, que ao perceber a presença da polícia tentou fugir. Segundo a, policiais faziam patrulhamento na Rodovia Leste Oeste, na altura de Santo André, em Cariacica, quando um Onix prata passou pelo local em alta velocidade. Os militares iniciaram uma perseguição ao motorista, que ao perceber a presença da polícia tentou fugir.

Durante a fuga, o motorista atropelou duas mulheres e acabou colidindo contra um muro, pegando fogo em seguida. O condutor do veículo conseguiu conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. No carro foram encontradas munições.

VÍDEO

Durante toda quarta-feira, policiais militares realizaram buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos envolvidos no caso. Porém, até o final da tarde, não havia detidos.

O Ônix envolvido na ocorrência não possuia restrição de furto ou roubo, porém, durante a perícia foi localizado um revólver calibre 38 e cinco cápsulas, segundo informações repassadas pelo Tenente Sanderlei. Ele reforçou que não houve disparos durante a perseguição.







