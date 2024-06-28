Secretária de Saúde de Linhares teria recebido R$ 243 mil em propina

PF faz operação contra corrupção em secretaria de saúde de cidade do ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Polícia Federal aponta que a secretária de Saúde de Linhares , Sônia Maria Dalmolim de Souza, teria recebido R$ 243 mil em propina entre 2022 e 2024, durante sua gestão à frente da pasta. Esse valor teria sido obtido em um esquema de fraude para favorecer a empresa Ultramed Tecnologia e Serviços Eireli Epp, com sede em Vitória, em contratos de manutenção de equipamentos hospitalares, segundo a corporação. A servidora foi exonerda do cargo.

Na manhã desta sexta-feira (28), a PF cumpriu sete mandados de busca e apreensão em endereços em Vitória e em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. A Operação Editor , que contou com 29 policiais federais e dois auditores da Contraladoria-Geral da União, teve como objetivo de desarticular o esquema de desvio de recursos do SUS e recolher provas para as investigações.

As investigações começaram em agosto de 2023, após a Polícia Federal obter diálogos suspeitos entre a secretária de Saúde e o empresário contratado para fornecer materiais e serviços hospitalares. A apuração apontou indícios de que licitações e contratações públicas seriam direcionadas para favorecer a Ultramed desde 2020. A PF também levantou sinais de possíveis pagamentos ilegais à servidora pública.

O nome do empresário não foi divulgado pela polícia.

A Justiça Federal havia determinado o afastamento e a suspensão provisória da função da secretária municipal de Saúde até o encerramento da apuração. Na tarde desta sexta, a Prefeitura de Linhares informou que Sônia Maria Dalmolim de Souza foi exonerada.

Segundo o delegado regional de Polícia Judiciária, Arcelino Vieira Damasceno, a investigada recebia cerca de 5% do montante total de cada contrato. “A investigação indicou que havia uma incompatibilidade entre o padrão de vida dela e os valores recebidos enquanto servidora”, declarou em conversa com A Gazeta. A PF solicitou o bloqueio de R$ 243 mil da conta bancária de Sônia.

Sônia Maria Dalmolim de Souza, secretária de Saúde de Linhares, foi afastada da função Crédito: PML

Segundo Arcelino, no caso envolvendo a secretária, havia, inclusive, o pagamento de dinheiro em espécie pela Ultramed. “A empresa fazia saques em espécie antes de reuniões que tinham com a servidora. Durante as buscas, foram encontrados documentos de depósitos em espécie na conta da servidora. Fazendo essas análises, podemos indicar que houve algum recebimento de vantagem ilícita”.

Fraudes em contratos

De acordo com o delegado, os editais de contratação de fornecimento e manutenção de equipamentos hospitalares não eram feitos pela servidora, mas sim pelo empresário envolvido no esquema.

Análise do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) verificou que 60% dos recursos recebidos pela empresa investigada teriam origem em contratos com a Prefeitura de Linhares. Trata-se de recursos federais para uso no SUS.

Localizada no bairro Fradinhos, a Ultramed foi fundada em 1997. De acordo com dados da Receita Federal, a atividade principal é a manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

Os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, peculato e associação criminosa. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Os envolvidos

A servidora investigada foi procurada para comentar sobre a investigação e o afastamento do cargo, mas não foi localizada.

Em resposta ao pedido de esclarecimentos feitos pela reportagem, a Ultramed informou apenas que o assunto está sendo tratado pelo advogado da empresa. A Gazeta ainda tenta contato com o representante legal da firma.

A Prefeitura de Linhares informou, por meio de nota, que decidiu exonerar a secretária de Saúde do cargo até o esclarecimento dos fatos. A administração da cidade acrescentou ainda que "reforça seu compromisso com seus sistemas de compliance, controle e transparência pública e se coloca à disposição dos órgãos federais para colaborar no que for necessário."

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) também foi demandado para detalhar a investigação em curso e informou que, como o processo ainda corre em sigilo, não é possível passar mais informações.