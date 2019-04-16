Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiros em Guarapari

Sargento da PM é baleado em assalto dentro de pizzaria em Guarapari

O sargento foi socorrido por uma viatura e levado a um hospital da região; o crime aconteceu no bairro Muquiçaba

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 01:17

Publicado em 

16 abr 2019 às 01:17
Criminoso atira em PM em Guarapari Crédito: Reprodução
Um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um assalto a uma pizzaria, na noite desta segunda-feira (15), no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Dois suspeitos, um deles com uma arma falsa, entraram no estabelecimento levaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos feitos pelo bandido foram realizados com a arma do militar, que foi levada pelos bandidos. 
> Policial militar reage a assalto e mata homem em Cariacica
Uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que dois suspeitos entram no local, às 20h20. O sargento está sentado, sozinho, dentro do estabelecimento, mexendo no celular. É quando entram os dois bandidos: um deles está de boné e blusa preta enquanto o comparsa está de camisa vermelha. Por não termos a confirmação da idade dos envolvidos, os rostos deles também foram borrados.
VÍDEO
Durante o assalto, o ladrão que está de boné se aproxima do policial, levanta a camisa dele e tira uma arma que está na cintura do militar. O vídeo mostra ainda o PM fazendo o gesto de quem pede calma.  Enquanto isso, o bandido de camisa vermelha recolhe os objetos que estão em cima da mesa. 
O ladrão então aponta as duas armas para uma pessoa que não está no alcance das câmeras. Durante o tempo que os suspeitos fazem o assalto, o policial permanece com as mãos para o alto, com gestos de quem continua a pedir calma.
No momento de sair do estabelecimento, o suspeito de blusa preta atira contra o policial. O criminoso  dispara duas vezes na direção do PM. Um dos tiros acerta a parede, outro atinge a vítima que, mesmo ferida, vai para cima do suspeito. 
Durante o tempo em que o PM tenta se defender, o assaltante bate no policial com a arma em punho. Em seguida, os ladrões saem do estabelecimento correndo, enquanto o sargento permanece no chão ferido.
Procurada, a Polícia Militar informou que o sargento foi socorrido por uma viatura e levado a um hospital da região. Após receber os primeiros socorros ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde foi realizado uma tomografia. A vítima está com uma bala alojada próximo à coluna e deve passar por uma cirurgia. 
> Homem é preso ao levar drogas para o irmão em presídio de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados