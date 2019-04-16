Sargento da PM é baleado em assalto dentro de pizzaria em Guarapari

Criminoso atira em PM em Guarapari Crédito: Reprodução

Polícia Militar foi baleado durante um assalto a uma pizzaria, na noite desta segunda-feira (15), no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Dois suspeitos, um deles com uma arma falsa, entraram no estabelecimento levaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos feitos pelo bandido foram realizados com a arma do militar, que foi levada pelos bandidos. Um sargento dafoi baleado durante um assalto a uma pizzaria, na noite desta segunda-feira (15), no bairro Muquiçaba, em. Dois suspeitos, um deles com uma arma falsa, entraram no estabelecimento levaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos feitos pelo bandido foram realizados com a arma do militar, que foi levada pelos bandidos.

Uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que dois suspeitos entram no local, às 20h20. O sargento está sentado, sozinho, dentro do estabelecimento, mexendo no celular. É quando entram os dois bandidos: um deles está de boné e blusa preta enquanto o comparsa está de camisa vermelha. Por não termos a confirmação da idade dos envolvidos, os rostos deles também foram borrados.

VÍDEO

Durante o assalto, o ladrão que está de boné se aproxima do policial, levanta a camisa dele e tira uma arma que está na cintura do militar. O vídeo mostra ainda o PM fazendo o gesto de quem pede calma. Enquanto isso, o bandido de camisa vermelha recolhe os objetos que estão em cima da mesa.

O ladrão então aponta as duas armas para uma pessoa que não está no alcance das câmeras. Durante o tempo que os suspeitos fazem o assalto, o policial permanece com as mãos para o alto, com gestos de quem continua a pedir calma.

No momento de sair do estabelecimento, o suspeito de blusa preta atira contra o policial. O criminoso dispara duas vezes na direção do PM. Um dos tiros acerta a parede, outro atinge a vítima que, mesmo ferida, vai para cima do suspeito.

Durante o tempo em que o PM tenta se defender, o assaltante bate no policial com a arma em punho. Em seguida, os ladrões saem do estabelecimento correndo, enquanto o sargento permanece no chão ferido.