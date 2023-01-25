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Semiaberto

'Saidinha de Natal': 65 presos não voltaram aos presídios do ES

O índice de evasão no ano passado teve uma queda na comparação com 2021, quando 96 dos 2.583 internos beneficiados no mesmo período não retornaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 17:50

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 17:50

Polícia, prisão, algemas
Dos pouco mais de 2,3 mil presos beneficiados com a saidinha no Natal, 65 não retornaram aos presídios do ES Crédito: Pixabay
Dos 2.354 presos beneficiados com a "saidinha" de Natal em 2022, 65 – cerca de 2,76% do total – não retornaram às unidades prisionais do Espírito Santo na data determinada. Os dados são da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). 
O índice de evasão teve uma queda na comparação com 2021, quando 96 dos 2.583 internos beneficiados no mesmo período não retornaram – correspondendo a uma média de 3.7%. A saída temporária é oferecida para detentos no regime semiaberto, que podem passar sete dias longe dos presídios.
Vale ressaltar que a saída temporária é um benefício concedido pelo Poder Judiciário e previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com explicação dada anteriormente, tal medida "funciona como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno do convívio em sociedade".

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