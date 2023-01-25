'Saidinha de Natal': 65 presos não voltaram aos presídios do ES

Dos pouco mais de 2,3 mil presos beneficiados com a saidinha no Natal, 65 não retornaram aos presídios do ES

O índice de evasão teve uma queda na comparação com 2021, quando 96 dos 2.583 internos beneficiados no mesmo período não retornaram – correspondendo a uma média de 3.7%. A saída temporária é oferecida para detentos no regime semiaberto, que podem passar sete dias longe dos presídios.