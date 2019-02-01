Repórter da TV Gazeta tem bolsa furtada antes de entrevista em Vitória

A repórter da TV Gazeta Eliana Gorritti teve a bolsa furtada no início da manhã desta sexta-feira (1º) quando se preparava para uma entrevista ao vivo na Curva da Jurema, em Vitória. Um casal passou pelo local onde o carro da TV Gazeta estava estacionado, jogou uma pedra na janela traseira e levou a bolsa.
Eliana manteve o profissionalismo, fez uma entrevista sobre a campanha contra o câncer de pele e, depois, no Bom Dia ES, fez um desabafo sobre a situação pela qual passou.
"Estávamos preparados para fazer esse vivo. Segundo testemunhas, passou um casal, que jogou uma pedra. Quebraram o vidro de trás do nosso carro de reportagem, acabaram roubando a minha bolsa. A gente acha que outros objetos foram levados, mas a gente não conseguiu ter uma noção ainda. É uma sensação muito ruim, porque a gente está trabalhando desde cedo, levaram minha bolsa, com todos os documentos", lamentou Eliana .
Segundo Eliana, o casal fugiu para uma rua atrás da Assembleia Legislativa. Guardas municipais e policiais militares estiveram no local do furto e fazem buscas na região.