Rave em Guarapari não tinha alvará da Polícia Civil

"A Polícia Civil tem que emitir alvará para o funcionamento dessas festas. Eles devem solicitar à Polícia Civil, por meio da Delegacia Costumes e Diversões (Decodi), assim como o Corpo de Bombeiros, prefeitura e a Polícia Militar. Como a Denarc não fiscaliza, vamos oficiar a Decodi para que ela tome as providências"

O responsável pelo caso informou que os organizadores da festa foram intimados e devem prestar depoimento à Polícia Civil ainda nesta semana. Segundo ele, uma mulher que estava com os três amigos na festa também irá à Denarc para narrar o que presenciou durante o evento.