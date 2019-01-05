Terminal do Ibes, em Vila Velha, de onde o rapaz foi conduzido Crédito: Regina Trindade

Um jovem de 23 anos foi preso após passar a mão nas nádegas de uma adolescente de 17 anos durante três vezes, em um ônibus do Transcol, em Vila Velha. O caso aconteceu na linha 526 (T. Campo Grande / T. Vila Velha) por volta das 19 horas desta sexta-feira (5).

Your browser does not support the audio element. Rapaz é preso após passar a mão três vezes nas nádegas de adolescente

A adolescente contou pra Polícia Civil que estava sentada no banco da frente de onde estava o rapaz. Ele teria passado a mão nas nádegas dela por debaixo da cadeira. Na primeira vez, ela acreditou que ele tivesse à procura de algum objeto que pudesse ter caído e passado a mão no corpo dela por engano. Mas na terceira situação levantou e pediu ajuda ao cobrador do coletivo.

O cobrador então pediu para que as portas do ônibus não fossem mais abertas até que o coletivo chegasse no Terminal do Ibes e ninguém saiu do veículo. Não foi informada a altura em que estava o coletivo no início da ocorrência.

Guardas Municipais de Vila Velha foram chamados e prenderam o jovem, que havia sido levado para uma sala reservada dentro do terminal para que não houvesse linchamento por parte dos passageiros. Segundo relatos da adolescente, ele abaixou a cabeça e não disse nada durante o trajeto, após ter passado a mão nas nádegas dela.