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Mortes na ponte

Racha na Terceira Ponte: nova testemunha será ouvida pela polícia

Os depoimentos dos policiais militares que foram os primeiros a chegar na Terceira Ponte após o racha entre dois carros apontam que havia uma quinta pessoa no local do crime
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

27 mai 2019 às 23:42

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 23:42

O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, envolvidos em acidente com morte na Terceira Ponte Crédito: Montagem
Os depoimentos dos policiais militares que foram os primeiros a chegar na Terceira Ponte após o acidente entre dois carros que resultou na morte do casal de motociclistas Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, na última quarta-feira (22), apontam que havia uma quinta pessoa no local, além das vítimas e os dois autores do atropelamento, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, 34, e o universitário Oswaldo Venturini Neto, 22. A testemunha será ouvida na tarde de amanhã pela Polícia Civil (28).  
De acordo com a delegada Fabiane Coutinho, da Delegacia de Delitos de Trânsito, o depoimento dos PMs afirma que um homem foi ouvido no local do acidente e disse estava dormindo quando acordou com o impacto da batida do carro. Ele contou, ainda, que por estar dormindo, não lembra como a colisão aconteceu. 
"Com o nome passado no depoimento dos PMs, qualificamos a testemunha, que será ouvida nesta terça-feira (28). O depoimento dos policiais não deixa claro se esse homem estava dentro de um dos carros, nem em qual veículo ele estaria. Queremos entender melhor isso e tentar mais informações. Mas o inquérito está bem elaborado. Outras duas testemunhas já foram ouvidas e disseram que os carros estavam em alta velocidade. Além disso, temos as imagens dos autores da colisão em uma boate  e uma comanda que mostra que eles compraram duas doses uísque e seis garrafas long neck de cerveja", conta. 
IMAGENS
 
Na última quinta-feira (23) a reportagem divulgou imagens que mostram o momento em que o advogado Ivomar Rodrigues e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini entraram e saíram de uma boate, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (22), antes do acidente na Terceira Ponte.
Nos vídeos, é possível ver que, por volta de 22h40, Ivomar e Oswaldo chegaram ao local. Quem chega primeiro é o advogado. Ele desce do carro acompanhado de outro homem, que estava no banco do carona. Logo atrás, Oswaldo estaciona em uma vaga em que a câmera de segurança não alcança.
Os três se encontram e entram no estabelecimento. Por volta de 1h18, eles deixam o local, cada um em seu veículo. As imagens mostram que o advogado saiu do local acompanhado de um homem, que mais uma vez sentou no banco do carona. 
> Racha e mortes na Terceira Ponte: tudo o que você precisa saber
Outros veículos que também aparecem nas imagens, parados na rua da boate, são duas viaturas da Polícia Militar. Indagadas sobre o motivo dos policiais estarem no local, a PM informou por nota que os policiais faziam patrulhamento ostensivo em regiões de comércio noturno.
A NOTA NA ÍNTEGRA
"A Polícia Militar informa que os policiais que realizam patrulhamento ostensivo em regiões de comércio noturno, com aglomeração de pessoas e bens materiais, possuem orientação para realização de visitas nesses estabelecimentos, com o objetivo de trocar informações com seguranças privados e checar se há algum tipo de ocorrência em andamento, ou algo suspeito. Com essa atuação, os índices de crimes contra o patrimônio foram reduzidos, principalmente furto e roubo de veículos, naquela região. A viatura estava estacionada na via de maneira correta e não no meio da rua, conforme descrito na demanda. A outra viatura que aparece na imagem está ligada, com giroflex e todos os acessórios de iluminação funcionando e somente para na via com o objetivo de desembarque dos militares, antes de seguir para realização das rondas, normalmente. A PM enfatiza que o acidente que vitimou os motociclistas foi fruto da irresponsabilidade de dois motoristas que descumpriram a lei e foram presos imediatamente após o crime, pelo Batalhão de Trânsito".
INQUÉRITO
A delegada Fabiane Coutinho completou que o prazo para o inquérito do caso ser concluído é até a próxima sexta-feira (31). Na tarde de hoje, ela solicitou os laudos da perícia da Polícia Civil que ainda faltam serem concluídos.
"Faltam os laudos cadavérico e do local do acidente. Além disso, os peritos estão tentando calcular o valor mais próximo da velocidade dos carros no momento da batida. Sabemos que os airbags foram acionados. Como aqui no estado não há o equipamento que mede essa velocidade, é preciso a ajuda de peritos de outros estados. A perícia trabalha de forma minuciosa. Espero que os laudos fiquem prontos até sexta, mas não existe prazo para isso".
Ainda segundo a delegada, na próxima sexta-feira o inquérito será encaminhado à justiça e caso os laudos não estejam prontos, eles podem ser enviados assim que forem finalizados para serem anexados ao processo. Ela explicou que após encaminhado, a justiça ainda pode solicitar novas diligências, fazendo com que o inquérito retorne à delegacia. 
 

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