Racha na Terceira Ponte: nova testemunha será ouvida pela polícia

O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, envolvidos em acidente com morte na Terceira Ponte Crédito: Montagem

o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, 34, e o universitário Oswaldo Venturini Neto, 22. A testemunha será ouvida na tarde de amanhã pela Polícia Civil (28). Os depoimentos dos policiais militares que foram os primeiros a chegar na Terceira Ponte após o acidente entre dois carros que resultou na morte do casal de motociclistas Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, na última quarta-feira (22), apontam que havia uma quinta pessoa no local, além das vítimas e os dois autores do atropelamento,. A testemunha será ouvida na tarde de amanhã pela Polícia Civil (28).

De acordo com a delegada Fabiane Coutinho, da Delegacia de Delitos de Trânsito, o depoimento dos PMs afirma que um homem foi ouvido no local do acidente e disse estava dormindo quando acordou com o impacto da batida do carro. Ele contou, ainda, que por estar dormindo, não lembra como a colisão aconteceu.

"Com o nome passado no depoimento dos PMs, qualificamos a testemunha, que será ouvida nesta terça-feira (28). O depoimento dos policiais não deixa claro se esse homem estava dentro de um dos carros, nem em qual veículo ele estaria. Queremos entender melhor isso e tentar mais informações. Mas o inquérito está bem elaborado. Outras duas testemunhas já foram ouvidas e disseram que os carros estavam em alta velocidade. Além disso, temos as imagens dos autores da colisão em uma boate e uma comanda que mostra que eles compraram duas doses uísque e seis garrafas long neck de cerveja", conta.

IMAGENS





a reportagem divulgou imagens que mostram o momento em que o advogado Ivomar Rodrigues e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini entraram e saíram de uma boate, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (22), antes do acidente na Terceira Ponte. Na última quinta-feira (23)que mostram o momento em que o advogado Ivomar Rodrigues e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini entraram e saíram de uma boate, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (22), antes do acidente na Terceira Ponte.

Nos vídeos, é possível ver que, por volta de 22h40, Ivomar e Oswaldo chegaram ao local. Quem chega primeiro é o advogado. Ele desce do carro acompanhado de outro homem, que estava no banco do carona. Logo atrás, Oswaldo estaciona em uma vaga em que a câmera de segurança não alcança.

Os três se encontram e entram no estabelecimento. Por volta de 1h18, eles deixam o local, cada um em seu veículo. As imagens mostram que o advogado saiu do local acompanhado de um homem, que mais uma vez sentou no banco do carona.

Outros veículos que também aparecem nas imagens, parados na rua da boate, são duas viaturas da Polícia Militar. Indagadas sobre o motivo dos policiais estarem no local, a PM informou por nota que os policiais faziam patrulhamento ostensivo em regiões de comércio noturno.

A NOTA NA ÍNTEGRA

"A Polícia Militar informa que os policiais que realizam patrulhamento ostensivo em regiões de comércio noturno, com aglomeração de pessoas e bens materiais, possuem orientação para realização de visitas nesses estabelecimentos, com o objetivo de trocar informações com seguranças privados e checar se há algum tipo de ocorrência em andamento, ou algo suspeito. Com essa atuação, os índices de crimes contra o patrimônio foram reduzidos, principalmente furto e roubo de veículos, naquela região. A viatura estava estacionada na via de maneira correta e não no meio da rua, conforme descrito na demanda. A outra viatura que aparece na imagem está ligada, com giroflex e todos os acessórios de iluminação funcionando e somente para na via com o objetivo de desembarque dos militares, antes de seguir para realização das rondas, normalmente. A PM enfatiza que o acidente que vitimou os motociclistas foi fruto da irresponsabilidade de dois motoristas que descumpriram a lei e foram presos imediatamente após o crime, pelo Batalhão de Trânsito".

INQUÉRITO

A delegada Fabiane Coutinho completou que o prazo para o inquérito do caso ser concluído é até a próxima sexta-feira (31). Na tarde de hoje, ela solicitou os laudos da perícia da Polícia Civil que ainda faltam serem concluídos.

"Faltam os laudos cadavérico e do local do acidente. Além disso, os peritos estão tentando calcular o valor mais próximo da velocidade dos carros no momento da batida. Sabemos que os airbags foram acionados. Como aqui no estado não há o equipamento que mede essa velocidade, é preciso a ajuda de peritos de outros estados. A perícia trabalha de forma minuciosa. Espero que os laudos fiquem prontos até sexta, mas não existe prazo para isso".

Ainda segundo a delegada, na próxima sexta-feira o inquérito será encaminhado à justiça e caso os laudos não estejam prontos, eles podem ser enviados assim que forem finalizados para serem anexados ao processo. Ela explicou que após encaminhado, a justiça ainda pode solicitar novas diligências, fazendo com que o inquérito retorne à delegacia.