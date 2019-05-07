Quem é quem entre os detidos em operação policial no Bairro da Penha

A Polícia Civil apresentou um balanço da operação realizada em conjunto com a Polícia Militar no Bairro da Penha, que resultou nas prisões e apreensões de 19 pessoas na região. Cinco são adolescentes e não tiveram os nomes divulgados.

Armas, drogas e outros tipos de materiais também foram apreendidos. Entre as armas, um fuzil, calibre 556, o mesmo usado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. A operação tinha como objetivo cumprir 11 mandados de prisão preventiva de envolvidos com os ataques a um ônibus em Nova Almeida e a uma empresa de marmitas de Itacibá, em Cariacica, em fevereiro.

Contudo, a operação também acabou desarticulando alguns membros do tráfico de drogas no bairro. Segundo o delegado Henrique Vidigal, a ordem para os ataques não partiram de dentro do presídio, mas podem ter relação com outros estados, que estavam tendo ataques parecidos na mesma época.

“Pelas investigações, não houve confirmação de ordem interna, mas tem ligação com uma onda de ataques. A gente tem conhecimento que as organizações criminosas se comunicam, como a Família do Norte e o PCC. Eles tem ramificação em todo o Brasil. Nada impede que o ataque tenha sido coordenada com lideranças de outros Estados”, declarou.

SAIBA QUEM SÃO OS DETIDOS

Marcos Antônio Alves de Souza, de 27 anos Crédito: Divulgação

Robson da Vitória dos Santos, 23 anos Crédito: Divulgação

- Wesley Andrade Ferreira, o “peixinho” - 21 anos - foi preso preventivamente. Estava com um fuzil no momento do ataque à empresa de marmitas. Fez disparos e rendeu funcionários. Também estava envolvido no incêndio a ônibus. É considerado o que a polícia chama de “soldado do tráfico” e seguiu as ordens para realizar o ataque.

Wesley Andrade Ferreira, o "peixinho", 21 anos Crédito: Divulgação

- Daril Andrade de Oliveira - preso por tráfico de drogas e porte de munição restrita. É considerado o maior receptador de produtos eletrônicos da quadrilha. Com ele estavam tablets, celulares, computadores e Ipads. É “especialista” em desbloqueio de Imei de celulares e de Iphones roubados. Fazia a compra e venda dos aparelhos. Com a prisão dele, a polícia acredita que reduz o número de furtos e roubos desse tipo de dispositivo.

Daril Andrade de Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação

- Cleiton Gomes Serafim, 19 anos - preso por porte de arma de calibre restrito, associação para o tráfico de drogas e é indicado como informante do tráfico. É um dos gerentes do tráfico e estava com um fuzil no momento da prisão. O modelo, calibre 556, é o mesmo utilizado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil no Espírito Santo. Segundo a polícia, é uma arma cara no mundo no tráfico e por isso estava com Cleiton, que era gerente.

Cleiton Gomes Serafim, 19 anos Crédito: Divulgação

- Ludimila Oliveira Pinto Miguel, 21 anos - preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por ser informante do tráfico.

Ludimila Oliveira Pinto Miguel, 21 anos Crédito: Divulgação

- Karolyne da Silva Nilo, 18 anos - preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por ser informante do tráfico.

Karolyne da Silva Nilo, 18 anos Crédito: Divulgação

- Davi Gonçalves, 18 anos - preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por ser informante do tráfico.

Davi Gonçalves, 18 anos Crédito: Divulgação

- Rafael de Souza Gomes, 19 anos - preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por ser informante do tráfico.

Rafael de Souza Gomes, 19 anos Crédito: Divulgação

- Fabrício Gonçalves do Nascimento, de 31 anos - preso por tráfico de drogas e porte de arma.

Fabrício Gonçalves do Nascimento, de 31 anos Crédito: Divulgação

- José Vinícius Rosário Diana - 19 anos, preso por homicídio qualificado, receptação e por envolvimento com o tráfico de drogas.

José Vinícius Rosário Diana - 19 anos Crédito: Divulgação

- Mariana de Freitas Silva, 21 anos - presa por porte de arma de calibre restrito, por associação para o tráfico e por ser informante do tráfico.

Mariana de Freitas Silva, 21 anos Crédito: Divulgação

- Lara dos Santos Fragozo, de 19 anos - presa por porte de arma de calibre restrito, associação para o tráfico de drogas e por ser informante do tráfico.

Lara dos Santos Fragozo, de 19 anos Crédito: Divulgação

- Gabriel de Almeida Silva, 20 anos - tinha mandado de apreensão.

Gabriel de Almeida Silva, 20 anos Crédito: Divulgação

- Tainara Rosário dos Santos, 24 anos - presa por receptação e por ter envolvimento com o tráfico de drogas