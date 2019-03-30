Quatro são presos com 625 pedras de crack em Baixo Guandu

Polícia encontra mais de 620 pedras de crack e prende 4 pessoas em Baixo Guandu Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado. Na casa de três dos suspeitos foram encontradas grande quantidade de drogas pela Polícia. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (29), no bairro Mauá, em, na regiãodo Estado. Na casa de três dos suspeitos foram encontradas grande quantidade de drogas pela Polícia.

De acordo com a ocorrência registrada pouco depois das 18h, uma mulher de 36 anos foi vista em atitude suspeita e abordada pelos militares. Ao ser revistada, a suspeita entregou quatro pedras de substância análoga a crack que estavam escondidas dentro do sutiã.

Durante buscas na casa da suspeita foram encontradas apenas sacolas de chup-chup que, segundo a polícia, seriam utilizadas para o embalo dos entorpecentes, além de um caderno contendo anotações do tráfico. Questionada se teria mais drogas no local, a mulher disse que colocou dois rapazes e uma mulher para vender os entorpecentes e indicou o endereço onde os mesmos residiam.

Diante das informações, a Polícia Militar cercou o local. Neste momento, três pessoas que estavam no interior da residência tentaram fugir pelos fundos da casa, mas foram detidos pelos militares. Os dois rapazes, ambos de 19 anos, e uma adolescente de 17 anos, revelaram o local onde guardavam um simulacro de arma de fogo e que as drogas estavam escondidas dentro de uma fralda, enterrada no chão, que ao ser aberta foram contabilizadas 625 pedras de crack, segundo a polícia, todas prontas para comercialização.