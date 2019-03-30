Quatro são presos com 625 pedras de crack em Baixo Guandu

Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (29), no bairro Mauá, em Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado. Na casa de três dos suspeitos foram encontradas grande quantidade de drogas pela Polícia.
De acordo com a ocorrência registrada pouco depois das 18h, uma mulher de 36 anos foi vista em atitude suspeita e abordada pelos militares. Ao ser revistada, a suspeita entregou quatro pedras de substância análoga a crack que estavam escondidas dentro do sutiã.
Durante buscas na casa da suspeita foram encontradas apenas sacolas de chup-chup que, segundo a polícia, seriam utilizadas para o embalo dos entorpecentes, além de um caderno contendo anotações do tráfico. Questionada se teria mais drogas no local, a mulher disse que colocou dois rapazes e uma mulher para vender os entorpecentes e indicou o endereço onde os mesmos residiam.
Diante das informações, a Polícia Militar cercou o local. Neste momento, três pessoas que estavam no interior da residência tentaram fugir pelos fundos da casa, mas foram detidos pelos militares. Os dois rapazes, ambos de 19 anos, e uma adolescente de 17 anos, revelaram o local onde guardavam um simulacro de arma de fogo e que as drogas estavam escondidas dentro de uma fralda, enterrada no chão, que ao ser aberta foram contabilizadas 625 pedras de crack, segundo a polícia, todas prontas para comercialização.
Os três confirmaram que estavam vendendo os entorpecentes e disseram ainda que foram morar na cidade a pedido da mulher de 36 anos. Os detidos e o material apreendido foram entregues na 15ª Delegacia Regional de Colatina.