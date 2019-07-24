Quatro homens são presos após perseguição policial em Cachoeiro

Uma perseguição policial, que percorreu vários bairros na região central de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, terminou com quatro homens presos na noite desta terça-feira (23).

Polícia Militar, a ação começou durante um patrulhamento de rotina no bairro Basiléia quando os militares viram dois homens correndo em direção a um veículo que estava ligado e saíram em alta velocidade. Segundo a, a ação começou durante um patrulhamento de rotina no bairro Basiléia quando os militares viram dois homens correndo em direção a um veículo que estava ligado e saíram em alta velocidade.

O condutor não obedeceu às ordens de parada e continuou colocando em risco a segurança dos pedestres por onde passava. A perseguição continuou por vários bairros e só terminou no bairro Ferroviários, onde o veículo foi parado.

A Polícia informou que os homens que foram vistos correndo tinham assaltado um bar no bairro Basiléia e os outros dois aguardavam no veículo para facilitar a fuga. As vítimas reconheceram os criminosos e tiveram seus pertences recuperados.