Quase mil caixas de cerveja são apreendidas em Vila Velha

Em entrevista à TV Gazeta, o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra Transporte de Cargas, Henrique Vidigal, contou que, inicialmente, ateria recebido a informação de que a carga de cerveja estaria com produtos roubados. "A gente acionou uma equipe para permanecer no local (uma distribuidora) e, assim que essa carga começou a ser descarregada, verificamos que não se tratava de carga roubada, mas sim irregular", contou.