Quase mil caixas de cerveja são apreendidas em Vila Velha

A Polícia Civil apreendeu nesta quinta-feira (4) uma carga irregular de cerveja no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. No caminhão havia pelo menos 960 caixas de bebidas da marca Heineken, avaliadas, no total, em R$ 120 mil.
Em entrevista à TV Gazeta, o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra Transporte de Cargas, Henrique Vidigal, contou que, inicialmente, a polícia teria recebido a informação de que a carga de cerveja estaria com produtos roubados. "A gente acionou uma equipe para permanecer no local (uma distribuidora) e, assim que essa carga começou a ser descarregada, verificamos que não se tratava de carga roubada, mas sim irregular", contou.
Henrique explicou que o produto veio do Rio de Janeiro e chegou ao Espírito Santo com uma nota fiscal emitida de forma fraudulenta. "Ela foi gerada, porém não foi transmitida pela Receita Federal. Apesar de estar no sistema, ela não foi validada e processada pela Receita Federal. Em alguns dias ela decairia e a Receita sequer saberia que essa carga foi transportada ou vendida", explicou.
O delegado acredita que outras cargas podem ter chegado ao Espírito Santo com nota fiscal falsa. "A gente tem notado, inclusive em comunicação com o pessoal da Ambev e da Brasil Clean, que houve uma diminuição da venda desses produtos no Estado justamente por entradas irregulares", finalizou.
O dono da distribuidora e o condutor do caminhão foram encaminhados à delegacia. O proprietário do estabelecimento foi autuado pelo crime de receptação culposa e o motorista por crime de descaminho. Eles tiveram que pagar uma multa de R$ 37 mil pela regularização da carga e também pela fiança.
Acionada pela reportagem, a Heineken se manifestou por meio de nota. Confira na íntegra o posicionamento da empresa:
"O Grupo HEINEKEN no Brasil esclarece que não contratou o transporte em questão e que está acompanhando as investigações junto às autoridades locais. A referida irregularidade não condiz com os valores e comportamentos da Companhia, que conduz seus negócios em estrita observância às normativas legais, prezando pela ética, respeito e transparência.