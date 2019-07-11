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Operação Torre Branca

Quadrilha que domina tráfico em dois bairros de Linhares é presa

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (11), a operação cumpre oito mandados de prisão e mais oito mandados de busca e apreensão nos bairros Aviso e Interlagos

Publicado em 

11 jul 2019 às 13:03

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 13:03

Materiais apreendidos na Operação Torre Branca, em Linhares Crédito: Divulgação/MPES
Uma operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (11), para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas nos bairros Aviso e Interlagos.
Na chamada Operação Torre Branca, são cumpridos, inicialmente, oito mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão. Participam dos trabalhos um promotor de Justiça, oito policiais civis e 36 policiais militares, além de dois cães farejadores.
De acordo com o MPES, foram detidas 10 pessoas até o momento e apreendidos R$ 9.271 em dinheiro, drogas (105 gramas de cocaína, 351 buchas de maconha e um tablete de 435 gramas de maconha), duas pistolas .380 e 107 munições. 
A investigação é feita pelo Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Quadrilha que domina tráfico em dois bairros de Linhares é presa
NOME DA OPERAÇÃO
Segundo o MPES, Torre Branca é uma antiga fortaleza e torre central da Torre de Londres, em Tower Hamlets, na Inglaterra. Foi construída por Guilherme, o Conquistador, durante o início da década de 1080, e posteriormente estendido. O nome da operação faz referência ao apelido do alvo principal da investigação.
 

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