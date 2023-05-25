Em Jacaraípe

Professora aposentada é atropelada por ônibus do Transcol na Serra

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), na região de Jacaraípe, municipio da Serra
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 16:30

Motocicleta de vítima atropelada por ônibus do Transcol na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma professora aposentada, de 64 anos, foi atropelada por um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Abdo Saad, altura de Parque Jacaraípe, na Serra, na tarde desta quinta-feira (25). De acordo com testemunhas, ela estava em uma motocicleta quando foi atingida pelo coletivo.
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima teve uma fratura na costela e no pé e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde deve passar por cirurgia. Apesar das fraturas, a professora foi socorrida consciente e conversa com os socorristas.
A GVBus informou que o ônibus da linha 874 seguia pela Rua Rômulo Castelo, sentido Terminal de Jacaraípe, quando, ao entrar na Rua Miguel Leão para acessar o bairro Portal de Jacaraípe, uma motociclista, que trafegava no mesmo sentido, tentou ultrapassar pela direita e colidiu na lateral do ônibus. Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido.

Tópicos Relacionados

atropelamento Serra Sistema Transcol
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

