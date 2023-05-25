Professora aposentada é atropelada por ônibus do Transcol na Serra

Uma professora aposentada, de 64 anos, foi atropelada por um ônibus do Sistema Transcol na Avenida Abdo Saad, altura de Parque Jacaraípe, na Serra, na tarde desta quinta-feira (25). De acordo com testemunhas, ela estava em uma motocicleta quando foi atingida pelo coletivo.
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima teve uma fratura na costela e no pé e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde deve passar por cirurgia. Apesar das fraturas, a professora foi socorrida consciente e conversa com os socorristas.
A GVBus informou que o ônibus da linha 874 seguia pela Rua Rômulo Castelo, sentido Terminal de Jacaraípe, quando, ao entrar na Rua Miguel Leão para acessar o bairro Portal de Jacaraípe, uma motociclista, que trafegava no mesmo sentido, tentou ultrapassar pela direita e colidiu na lateral do ônibus. Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido.