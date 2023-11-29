Produtos para diluição de cocaína e drogas são apreendidas em Castelo

Produtos para fabricação de cocaína e drogas foram apreendidos em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Duas mulheres, de 20 anos, e um jovem de 18 anos foram presos por tráfico de drogas na terça-feira (28), após uma denúncia em Castelo , no Sul do Espírito Santo. Durante as buscas, além de dinheiro, arma e drogas, a polícia militar encontrou 16 caixas de cloridrato de lidocaína - usado para desdobramento (diluição) de pasta base de cocaína.

O caso começou com a informação de que dois homens estariam em posse de armas de fogo no bairro Niterói. Ao ver os militares, um jovem de 18 anos, armado, correu e foi para o bairro Santo Andrezinho e se escondeu em um apartamento. Outro rapaz de 18 anos foi alcançado e detido com porções de maconha, crack e cocaína.

Já no bairro Santo Andrezinho, em busca do rapaz que fugiu, a Polícia Militar localizou a esposa do suspeito, que negou que o companheiro estivesse ali. Ela cooperou com a atuação e entregou 35 frascos de lança perfume, que seriam de propriedade do companheiro. Também havia 16 caixas de cloridrato de lidocaína e R$ 5.784,00.

Logo após, a mulher foi questionada sobre o restante do entorpecente e a mesma disse que o marido deixou sob a responsabilidade de uma vizinha que morava no mesmo prédio, um andar acima. A moradora atendeu os policiais e admitiu que realmente estava guardando a droga. Ela abriu a porta e entregou uma sacola contendo quatro tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 3 quilos.

Além de crack, ela entregou ainda duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola e oito munições.