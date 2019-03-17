Produtor rural reage a assalto e mata dois bandidos no ES

Uma tentativa de assalto, em Alto Caldeirão, localizado no limite entre Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa, acabou com dois mortos na tarde deste sábado (16). Os dois criminosos foram atingidos por disparos realizados por um produtor rural, que estava em uma caminhonete.
De acordo com o sargento Rogério Schreder, comandante do DPM de Santa Maria de Jetibá, o produtor rural seguia de carona, quando foi surpreendido pelos criminosos, que estavam em uma moto.
A dupla cercou o veículo e jogou pedaços de madeira no chão para obstruir a passagem do veículo. Eles atiraram contra a caminhonete, e o produtor rural, que estava armado, revidou. Os bandidos morreram na hora.
O condutor da caminhonete levou um tiro de raspão no braço e foi levado ao hospital. O carona fugiu do local.