Procurado por assassinato e tráfico de drogas no ES é preso em MG

Foi preso na tarde da última terça-feira (2), em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Robson Dias de Almeida, de 37 anos, que já esteve entre os mais procurados do Sul do Espírito Santo e tem passagens por tráfico de drogas e homicídio. A prisão dele nesta semana foi por esses crimes.
Segundo a Polícia Civil mineira, foi dado cumprimento de mandado de prisão, emitido pela comarca de Iúna, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Logo após os procedimentos de polícia judiciária, Robson foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.
A reportagem procurou a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil do Espírito Santo para mais detalhes da prisão e da lista criminal de Robson Dias, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.