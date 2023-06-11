PRF prende homem na BR 262 que levava cocaína para o Sul do ES

Suspeito preso na BR 262 transportava cerca de 2 kg de pasta base de cocaína e 5 pedras de Haxixe PAC. Crédito: PRF | Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso na tarde deste domingo (11) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo transportando cerca de 2 kg de pasta base de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito informou que saiu de Vitória para fazer a entrega da droga no Sul do Estado.

O homem, que estava sozinho no carro, foi parado pela PRF durante fiscalização da operação Corpus Christi, que acontece até a meia noite deste domingo. O suspeito, segundo a corporação, parecia incomodado com a abordagem e com as verificações no seu veículo.

Durante a inspeção, os policiais viram uma sacola plástica de cor preta em cima do banco do passageiro, onde estava a droga. Além da cocaína, o homem levava 5 pedras de Haxixe PAC.

Para os policiais, ele contou que é morador do Bairro da Penha, em Vitória, e que buscou a droga em Itararé, também na Capital, para realizar a entrega na Região do Sul do Estado, sem citar local exato e quem receberia o produto ilícito.