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Operação Corpus Christi

PRF prende homem na BR 262 que levava cocaína para o Sul do ES

Prisão aconteceu na tarde deste domingo (11). O suspeito informou que saiu de Vitória para fazer a entrega da droga em cidades do Sul do Estado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 jun 2023 às 16:54

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 16:54

Suspeito preso na BR 262 transportava cerca de 2 kg de pasta base de cocaína e 5 pedras de Haxixe PAC.
Suspeito preso na BR 262 transportava cerca de 2 kg de pasta base de cocaína e 5 pedras de Haxixe PAC. Crédito: PRF | Divulgação
Um homem de 27 anos foi preso na tarde deste domingo (11) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo transportando cerca de 2 kg de pasta base de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito informou que saiu de Vitória para fazer a entrega da droga no Sul do Estado.
O homem, que estava sozinho no carro, foi parado pela PRF durante fiscalização da operação Corpus Christi, que acontece até a meia noite deste domingo. O suspeito, segundo a corporação, parecia incomodado com a abordagem e com as verificações no seu veículo.
Durante a inspeção, os policiais viram uma sacola plástica de cor preta em cima do banco do passageiro, onde estava a droga. Além da cocaína, o homem levava 5 pedras de Haxixe PAC.
Para os policiais, ele contou que é morador do Bairro da Penha, em Vitória, e que buscou a droga em Itararé, também na Capital, para realizar a entrega na Região do Sul do Estado, sem citar local exato e quem receberia o produto ilícito.
O homem, as drogas e o veículo foram encaminhados para delegacia da Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante. A reportagem procurou a corporação, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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Caparaó Polícia Civil Venda Nova do Imigrante ES Sul Polícia Rodoviária Federal
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