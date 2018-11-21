PRF e Gaeco desmancham quadrilha que alterava eixo de carretas no ES

PRF e Gaeco cumprem mandado de prisão e de busca e apreensão contra um dos integrantes da quadrilha em um condomínio localizado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Kaique Dias/Gazeta Online

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (21). Os alvos são integrantes de uma quadrilha acusada de falsificar documentos de instalação de eixos de carretas no Espírito Santo.

Na prática, segundo as investigações, os veículos tinham a capacidade de carga aumentada de forma clandestina e sem passar por diversos critérios e exigências dos órgãos de fiscalização, levando risco para as estradas federais. As modificações afetam partes importantes dos veículos, como freios, pneus e outros sistemas.

Quadrilha alterava eixos de carreta de forma clandestina Crédito: Divulgação/PRF

A ação, batizada de "Operação Raptores" cumpre, nesse momento, 36 mandados (15 de prisão e 21 de busca e apreensão) nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.

Dos mandados de prisão, cinco estão sendo cumpridos no Espírito Santo, incluindo a do chefe da quadrilha, morador de Viana. Só no Estado, 100 policiais rodoviários federais estão participando da ação, além de 50 na Bahia e Minas Gerais.

VÍDEO: POLICIAIS CUMPREM MANDADO EM ITAPARICA