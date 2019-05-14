PRF apreende quase 60 quilos de maconha na BR 101 em Viana

Durante uma abordagem realizada na noite desta segunda-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 60 quilos de maconha, que estava dentro de um veículo, modelo Corolla, na BR 101, em Viana. As drogas vieram de Mato Grosso do Sul e o destino final era Guarapari.
De acordo com o inspetor Hemerly, o carro foi abordado próximo ao posto da PRF de Viana. As drogas estavam escondidas dentro do porta-malas do veículo. Ao avistar os agentes, o motorista, que estava sozinho no carro, ainda tentou fugir e foi perseguido pela PRF por uns dois quilômetros.
O veículo usado pelo criminoso, segundo o inspetor, foi roubado em Vila Velha, no dia 18 de abril. O rapaz foi detido e encaminhado à sede de Polícia Federal, em Vila Velha. Ele não tinha passagens pela polícia.