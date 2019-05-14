PRF apreende quase 60 quilos de maconha na BR 101 em Viana

Durante uma abordagem realizada na noite desta segunda-feira (13), aapreendeu quase 60 quilos de maconha, que estava dentro de um veículo, modelo Corolla, na, em. As drogas vieram de Mato Grosso do Sul e o destino final era Guarapari.

De acordo com o inspetor Hemerly, o carro foi abordado próximo ao posto da PRF de Viana. As drogas estavam escondidas dentro do porta-malas do veículo. Ao avistar os agentes, o motorista, que estava sozinho no carro, ainda tentou fugir e foi perseguido pela PRF por uns dois quilômetros.