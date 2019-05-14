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Crime

PRF apreende quase 60 quilos de maconha na BR 101 em Viana

As drogas vieram de Mato Grosso do Sul e o destino final era Guarapari

Publicado em 

14 mai 2019 às 02:49

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 02:49

Drogas apreendidas em Viana Crédito: Divulgação | PRF
Durante uma abordagem realizada na noite desta segunda-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 60 quilos de maconha, que estava dentro de um veículo, modelo Corolla, na BR 101, em Viana. As drogas vieram de Mato Grosso do Sul e o destino final era Guarapari. 
De acordo com o inspetor Hemerly, o carro foi abordado próximo ao posto da PRF de Viana. As drogas estavam escondidas dentro do porta-malas do veículo. Ao avistar os agentes, o motorista, que estava sozinho no carro, ainda tentou fugir e foi perseguido pela PRF por uns dois quilômetros.
O veículo usado pelo criminoso, segundo o inspetor, foi roubado em Vila Velha, no dia 18 de abril. O rapaz foi detido e encaminhado à sede de Polícia Federal, em Vila Velha. Ele não tinha passagens pela polícia. 
Drogas apreendidas em Viana Crédito: Divulgação | PRF

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