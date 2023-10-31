PRF apreende moto clonada, foragido da prisão e arma na BR 101 na Serra

Arma apreendida durante ação da PRF na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Três homens foram detidos após serem parados em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na tarde desta segunda-feira (30), na Serra. Segundo a corporação, um dos homens detidos era foragido do Sistema Penitenciário do Espírito Santo.

O trio estava trafegando pela BR 101, na altura do Km 251, quando receberam ordem de parada de agentes rodoviários. Durante a revista, os policiais teriam localizado uma moto com registro de roubo em São Mateus, no Norte do Estado. Com o condutor, os agentes teriam encontrado um revólver com munição.

Ainda na primeira motocicleta, os policiais identificaram que o carona também era procurado pela Justiça do Estado após ter fugido do sistema prisional.

Na fiscalização da segunda moto parada pelos policiais, os agentes federais perceberam que se tratava de um veículo clonado, com alterações nas numerações do motor e do chassi.