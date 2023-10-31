Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abordagem

PRF apreende moto clonada, foragido da prisão e arma na BR 101 na Serra

Três suspeitos foram detidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal; um deles era procurado da Justiça após ter fugido do presídio

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 08:43

Publicado em 

31 out 2023 às 08:43
O trio estava trafegando pela BR 101, na altura do Km 251, quando receberam ordem de parada de agentes rodoviários. Durante a revista, os policiais teriam localizado registro de roubo em São Mateus, no Norte do Estado, no primeiro veículo
Arma apreendida durante ação da PRF na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
Três homens foram detidos após serem parados em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na tarde desta segunda-feira (30), na Serra. Segundo a corporação, um dos homens detidos era foragido do Sistema Penitenciário do Espírito Santo.
O trio estava trafegando pela BR 101, na altura do Km 251, quando receberam ordem de parada de agentes rodoviários. Durante a revista, os policiais teriam localizado uma moto com registro de roubo em São Mateus, no Norte do Estado. Com o condutor, os agentes teriam encontrado um revólver com munição.
Ainda na primeira motocicleta, os policiais identificaram que o carona também era procurado pela Justiça do Estado após ter fugido do sistema prisional.
Na fiscalização da segunda moto parada pelos policiais, os agentes federais perceberam que se tratava de um veículo clonado, com alterações nas numerações do motor e do chassi.
Os três suspeitos (dois da primeira moto e um da segunda) foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. Quando houver retorno, esta reportagem será atualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil PRF Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados