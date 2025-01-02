Presos suspeitos de usarem religião para abusar de adolescentes em Cariacica

Momento da prisão dos suspeitos de usar a religião para praticar abusos Crédito: Divulgação Sesp

Três jovens, dois de 18 e um de 19 anos, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de abusar sexualmente de adolescentes, entre 13 e 18 anos, em um esquema que usava a religião para ameaçar as vítimas. As prisões foram realizadas no dia 23 de dezembro, mas detalhes sobre o caso foram divulgados nesta quinta-feira (2), durante coletiva de imprensa.

De acordo com a adjunta da DPCA, delegada Gabriella Zaché, os jovens frequentavam igrejas evangélicas em Cariacica , onde ganhavam a confiança das famílias e dos adolescentes por meio de pregações e grupos de oração.

Uma vez inseridos nesse contexto, formaram grupos com jovens de 13 a 18 anos. Um dos suspeitos dizia estar possuído por entidades malignas e, sob ameaças de violência, obrigava as vítimas a manter relações sexuais com ele, sob a justificativa de "sacrifícios" necessários para "purificação".

"As vítimas eram cooptadas sob o pretexto de estarem indo para um grupo de oração. Depois que ganhavam a confiança dos pais, somente os jovens participavam das reuniões, que eram marcadas por um aplicativo de mensagem" Delegada Gabriella Zaché - Adjunta da DPCA

As famílias começaram a suspeitar quando perceberam mudanças de comportamento nas vítimas, que, segundo a PC, antes eram descritas como tranquilas e religiosas. Ao analisarem conversas em aplicativos de mensagens, os pais descobriram os abusos e procuraram a polícia. Segundo a delegada, os suspeitos também pediam fotos íntimas das vítimas e incentivavam automutilação como "punições".

Suspeitos identificados

Inicialmente, apenas dois suspeitos eram investigados, mas, no decorrer das investigações, foi identificado um terceiro envolvido, de 18 anos, além de uma adolescente de 17 anos que atuava como cúmplice. A jovem chegou a convidar vítimas para os encontros e ocultar as práticas criminosas. Apesar disso, a Justiça decidiu por sua liberação. Os suspeitos foram presos em 23 de dezembro, após a decretação de prisões preventivas.