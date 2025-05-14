Presos suspeitos de roubar cofre e BMW de empresário em Afonso Cláudio

Homens suspeitos de roubar empresário em Afonso Cláudio são detidos em Viana Crédito: Polícia Militar

A PM disse que, após informações recebidas do serviço de inteligência, os militares foram ao local e encontraram um suspeito portando uma arma de fogo longa na rua. Quando os policiais tentaram abordá-lo, o indivíduo fugiu, entrando em uma casa. A polícia disse que dois homens foram localizados na residência. Sobre o sofá, foi encontrada uma espingarda calibre 12, e, no chão, um revólver calibre .38, ambas com munições, além de um par de tênis da vítima. Três aparelhos celulares também foram apreendidos.

Os dois suspeitos, segundo a polícia, confessaram terem participado do assalto à casa do empresário de Afonso Cláudio e foram levados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil disse que o suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, e o de 28 foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os suspeitos deram entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV) nesta quarta-feira (14).