A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) divulgou as fotos e a ficha dos detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, do Complexo de Xuri, por volta das 19h desta segunda-feira (22). Os fugitivos têm passagens por tráfico, de drogas, assassinatos entre outros crimes.
Até as 10h50 desta terça-feira (23) ninguém foi encontrado, mas as buscam continuam, informou a Sejus. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o Ciodes foi acionado assim que a fuga ocorreu. Buscas são realizadas na região do Complexo de Xuri na tentativa de capturar os foragidos. A ação conta com o apoio da Polícia Militar e do grupo de Operações Táticas da Secretaria.
Presos que fugiram de penitenciária têm passagens por tráfico e homicídio
OS FUGITIVOS
ADAIR FERNANDES SILVA
Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.
WALLAS BORGES SILVA
Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas
SÁVIO SOARES DE SOUZA
Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.
JULIO CESAR GERALDO
Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.
ADAMO MIREIRA FELIX
Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas
JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA
Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.
CHARLES BASTOS MORARES
Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
GLEIDSON RESENDE MARÇAL
Entrada no sistema prisional em 28/08/2016 por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Há ainda outros processos por homicídio e resistência à prisão."