Kethelen Costa Sampaio, assassinada durante um assalto a um supermercado da Serra Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Preso suspeito de emprestar carro a assaltantes que mataram jovem no ES

A Policia Civil prendeu mais um suspeito de participação na morte da jovem Kethelen Costa Sampaio, de 16 anos, durante um assalto em um supermercado na localidade de Jardim Juara, no bairro Serra Dourada II, na Serra em junho deste ano.

Diego Felipe de Souza Carvalho foi preso na última sexta-feira (11), em Serra Dourada. Segundo a polícia, Diego teria emprestado o carro utilizado no dia da morte da jovem.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contras Estabelecimentos Comerciais, delegado Gabriel Monteiro, o suspeito estava foragido e ameaçando testemunhas.

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"Ele afirma que emprestou para os dois criminosos darem uma volta com namoradas. A Polícia Civil não acredita nesta versão pois ele estava foragido e teria intimidado algumas testemunhas do caso. Teria ameaçado quem viu ele na região emprestando o carro, que iria atear fogo na casa" Gabriel Monteiro - Delegado titular da Delegacia Especializada de Crimes Contras Estabelecimentos Comerciais

Segundo a Polícia, Diego está preso preventivamente e vai responder por latrocínio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Diego Felipe de Souza, 28: Preso, apontado como o que emprestou o carro para o crime Crédito: Polícia Civil / DIvulgação