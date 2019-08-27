Pedro Henrique Ribeiro da Silva, 20 anos, vulgo Menor Rick Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Pedro Henrique foi preso na manhã desta terça-feira (27), na casa do avô, na zona rural de Mutum, em Minas Gerais . De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra Estabelecimentos Comerciais (DRCCEC), Gabriel Monteiro, foi necessário um longo processo de investigação para identificar Pedro Henrique, que não possui nenhum tipo de documento.

Your browser does not support the audio element. Bandido que matou jovem em assalto a supermercado na Serra é preso

"A gente não tinha foto nem qualquer tipo de registro dele. Os policiais ficaram no município por aproximadamente dois dias recolhendo informações para chegar até o suspeito, que não possui documento de identidade", declarou.

Residência onde Pedro Henrique foi localizado, em Mutum Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O jovem estava dormindo no momento em que a polícia chegou ao local. Pedro Henrique confessou o crime, confirmou a participação de outros dois suspeitos e disse que atirou depois de ouvir o barulho de uma porta.

"Ele disse que se assustou depois que ouviu uma porta bater e acabou atirando. Eu sinceramente não acredito que ele tenha se assustado. Ele se mostrou ser bem frio e atiraria diante de qualquer ameaça", disse Gabriel Monteiro.

Pedro Henrique foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Ele vai responder pelo crime de latrocínio.

FORAGIDOS

Diego Felipe de Souza Carvalho, de 28 anos; Davidson Santos Mota, de 22 anos. A polícia não tem imagens de Pedro Henrique Ribeiro da Silva, de 20 anos. Os três continuam foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A polícia ainda procura por Davidson Santos Mota, 22 anos, e Diego Felipe de Souza Carvalho, 28, que também participaram do crime. De acordo com as investigações, Davidson foi responsável por recolher dinheiro e celulares durante o assalto e Diego é o proprietário do carro usado durante o crime. Os dois estão foragidos.

"Importante a sociedade saber que as pessoas que cometerem esse tipo de crime não vão ficar impunes. É uma questão de tempo para prender os outros dois suspeitos", disse delegado geral da Polícia Civil. José Darcy Arruda.

O CRIME

Kethelen Costa Sampaio, assassinada durante um assalto a um supermercado da Serra Crédito: Reprodução

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 21h quando Kethelen foi ao supermercado com um casal de padrinhos. A vítima, que era moradora de São Diogo, também na Serra, foi ao bairro para acompanhar os padrinhos nas compras. De acordo com investigadores do, era por volta das 21h quando Kethelen foi ao supermercado com um casal de padrinhos. A vítima, que era moradora de São Diogo, também na Serra, foi ao bairro para acompanhar os padrinhos nas compras.

Imagens de uma câmera de segurança de dentro do supermercado mostram o momento em que a estudante é baleada na nuca e morre durante o assalto.

Havia cerca de oito pessoas dentro do estabelecimento, que fica na Rua Sofia Sampaio, quando dois criminosos entraram, um deles armado e com capuz no rosto. O bandido armado anunciou o assalto e exigiu os celulares das pessoas que estavam no supermercado. As vítimas não reagiram e entregaram os aparelhos.

A dona do estabelecimento, que estava nos fundos do supermercado, foi para área da frente quando se deparou com a cena do assalto. Assustada, ela retornou para os fundos do comércio. Foi quando o criminoso armado perguntou "Ela correu?".