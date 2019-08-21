Polícia identifica suspeitos de assalto que terminou em morte na Serra

Diego Felipe de Souza Carvalho, de 28 anos; Davidson Santos Mota, de 22 anos. A polícia não tem imagens de Pedro Henrique Ribeiro da Silva, de 20 anos. Os três continuam foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Inicialmente, a Polícia Civil informou que Davidson Santos Mota, de 22 anos, era o suspeito de atirar na menina. Diego Felipe de Souza Carvalho, de 28 anos, teria dirigido o carro que deu fuga aos bandidos e Pedro Henrique Ribeiro da Silva, de 20 anos, participou roubando celulares e dinheiro no comércio. Porém, no dia 27 de agosto, após a prisão de Pedro Henrique, a polícia corrigiu a informação e disse que Pedro foi o autor dos disparos e Davidson quem recolheu celular e dinheiro no supermercado.

Na semana passada, uma equipe da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra Estabelecimentos Comerciais (DRCCEC) realizou uma operação para prender os suspeitos, mas eles conseguiram fugir.

"Desde que o crime aconteceu, eles vem migrando de endereço, para tentar dificultar o trabalho da polícia. Fizemos diversas diligências, em diversos locais, mas eles conseguiram fugir." Gabriel Monteiro - Delegado

Disque-Denúncia 181 ou pelo , onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos. A Polícia conta com a colaboração da população para localizar os autores do crime. As denúncias podem ser feitas por meio doou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.

O CRIME

De acordo com investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , era por volta das 21h quando Kethelen foi ao supermercado com um casal de padrinhos. A vítima, que era moradora de São Diogo, também na Serra, foi ao bairro para acompanhar os padrinhos nas compras.

Imagens de uma câmera de segurança de dentro do supermercado mostram o momento em que a estudante é baleada na nuca e morre durante o assalto.

Havia cerca de oito pessoas dentro do estabelecimento, que fica na Rua Sofia Sampaio, quando dois criminosos entraram, um deles armado e com capuz no rosto. O bandido armado anunciou o assalto e exigiu os celulares das pessoas que estavam no supermercado. As vítimas não reagiram e entregaram os aparelhos.

A dona do estabelecimento, que estava nos fundos do supermercado, foi para área da frente quando se deparou com a cena do assalto. Assustada, ela retornou para os fundos do comércio. Foi quando o criminoso armado perguntou "Ela correu?".