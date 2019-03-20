Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Criminalidade

Preso por furtar R$ 20 mil em roupas é solto em menos de 24h no ES

Roberto Nogueira da Silva, de 34 anos, foi liberado durante audiência de custódia

Publicado em 

20 mar 2019 às 19:42

Publicado em 20 de Março de 2019 às 19:42

Em menos de 24 horas após ser preso, homem acusado de arrombar estabelecimentos em Vitória foi solto pela Justiça, em audiência de custódia, na tarde desta quarta-feira (20).
O último crime aconteceu às 3h de terça-feira (19) no bairro Praia do Canto. Roberto Nogueira da Silva, de 34 anos, arrombou a porta de uma loja de roupas e furtou cerca R$ 20 mil em peças. Câmeras de videomonitoramento registraram toda a ação. No mesmo dia, policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC) localizaram o suspeito, na Curva da Jurema, e o detiveram por volta das 14h. Ele foi autuado em flagrante, mas acabou solto por volta das 12h desta quarta (20), após passar por audiência de custódia.
VEJA FOTOS
Na abordagem, realizada na Curva da Jurema, o material furtado não foi encontrado e a polícia acredita que ele tenha trocado em drogas. Com o homem foram apreendidas pedras de crack.
Há também registros de crimes praticados por Roberto em Jardim da Penha e Jardim Camburi. Em 5 de fevereiro ele foi preso acusado de arrombar e furtar uma loja de chocolates na Avenida Vitória. No dia 20, ele foi preso novamente por invadir um estabelecimento de utensílios de cozinha em Jardim da Penha. Além desses, o suspeito furtou um comércio de produtos naturais em Jardim Camburi.
A Polícia Civil investiga ainda outros crimes pelos quais ele é suspeito: arrombamento em uma loja de revestimento de veículos e venda de motos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Justiça Polícia Civil Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados