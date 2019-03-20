Preso por furtar R$ 20 mil em roupas é solto em menos de 24h no ES

Em menos de 24 horas após ser preso, homem acusado de arrombar estabelecimentos em Vitória foi solto pela Justiça, em audiência de custódia, na tarde desta quarta-feira (20).

O último crime aconteceu às 3h de terça-feira (19) no bairro Praia do Canto. Roberto Nogueira da Silva, de 34 anos, arrombou a porta de uma loja de roupas e furtou cerca R$ 20 mil em peças. Câmeras de videomonitoramento registraram toda a ação. No mesmo dia, policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC) localizaram o suspeito, na Curva da Jurema, e o detiveram por volta das 14h. Ele foi autuado em flagrante, mas acabou solto por volta das 12h desta quarta (20), após passar por audiência de custódia.

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Na abordagem, realizada na Curva da Jurema, o material furtado não foi encontrado e a polícia acredita que ele tenha trocado em drogas. Com o homem foram apreendidas pedras de crack.

Há também registros de crimes praticados por Roberto em Jardim da Penha e Jardim Camburi. Em 5 de fevereiro ele foi preso acusado de arrombar e furtar uma loja de chocolates na Avenida Vitória. No dia 20, ele foi preso novamente por invadir um estabelecimento de utensílios de cozinha em Jardim da Penha. Além desses, o suspeito furtou um comércio de produtos naturais em Jardim Camburi.

Polícia Civil investiga ainda outros crimes pelos quais ele é suspeito: arrombamento em uma loja de revestimento de veículos e venda de motos.