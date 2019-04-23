Preso por assalto a lotérica é investigado por outros crimes no Sul do ES

Assalto aconteceu nesta segunda-feira Crédito: Internauta Gazeta Online

Um dos suspeitos que foi baleado após tentar assaltar uma Casa Lotérica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, continua internado aguardando cirurgia na Santa Casa de Misericórdia. Taylan Francisco Silva foi atingido por três tiros disparados por um agente penitenciário. Já o comparsa dele, Luciano de Almeida Guimarães recebeu alta e esta preso. Ele está envolvido em outros assaltos, inclusive a clientes que estavam em terminais de caixas eletrônicos de bancos.

O delegado José Augusto Militão explicou que Luciano estava envolvido em assaltos que ocorreram nos terminais do caixa eletrônico. “Ele foi reconhecido por testemunhas antes mesmo de ser preso. Luciano já foi levado para a delegacia, foi ouvido e nega a participação nos assaltos. A arma do agente penitenciário, uma pistola foi apreendida, ele tinha a permissão para andar armado”, contou.

Luciano foi autuado em flagrante por roubo majorado tentado e será levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Taylan também será autuado pelo mesmo crime após receber alta. As investigações seguem e as pessoas que foram vítimas de assaltos em terminais de caixa eletrônico são orientados a procurar a Polícia Civil.

O CRIME

Uma tentativa de assalto terminou com dois bandidos baleados no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na final da tarde desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre os bandidos e um agente penitenciário que passava pelo local.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu momentos antes da Casa Lotérica fechar, na Travessia Sete de Setembro, Centro da cidade. Os bandidos se passaram por clientes e anunciaram o assalto. No momento do crime, funcionários se esconderam nos fundos do estabelecimento.

Um agente penitenciário que estava no local impediu a ação dos bandidos e houve troca de tiros. Na ação os dois bandidos ficaram feridos. Um deles tentou fugir a pé pela Ponte de Ferro, mas foi contido por populares. Ele levou três tiros, segundo o Corpo de Bombeiros, e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado.