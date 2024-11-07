Preso homem que matou vizinha na frente dos filhos em Presidente Kennedy

Segundo o titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Augusto Militão, Jocei se entregou na delegacia na presença do advogado dele e foi interrogado. À polícia, o homem alegou que cometeu o crime após ser provocado pela vítima. O homem afirmou que a mulher seria envolvida com tráfico de drogas, e que estava causando furtos e problema com seus inquilinos.