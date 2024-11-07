Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Preso homem que matou vizinha na frente dos filhos em Presidente Kennedy

Homem confessou que matou a tiros Milena Cristine Florenço de Souza, no último dia 8 de setembro, alegando ter sido provocado pela vítima

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 13:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 nov 2024 às 13:27
Jocei Rosa, de 61 anos, que estava foragido por matar a tiros a vizinha, Milena Cristine Florenço de Souza, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, foi preso na quarta-feira (6)após se entregar na Delegacia de Itapemirim. O crime aconteceu na frente de duas crianças, filhos da vítima, no último dia 8 de setembro, e foi flagrado por câmera de videomonitoramento (veja acima).
Segundo o titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Augusto Militão, Jocei se entregou na delegacia na presença do advogado dele e foi interrogado. À polícia, o homem alegou que cometeu o crime após ser provocado pela vítima. O homem afirmou que a mulher seria envolvida com tráfico de drogas, e que estava causando furtos e problema com seus inquilinos.
"Ele disse que perdeu a cabeça e deu dois tiros nela. Ficou desesperado e fugiu. Após isso, perdeu a arma e, agora, resolveu se apresentar"
Delegado Augusto Militão - Titular da Delegacia de Presidente Kennedy
Suspeito de matar mulher em Presidente Kennedy na frente dos filhos está foragido
Suspeito de matar mulher em Presidente Kennedy na frente dos filhos está foragido Crédito: Polícia Civil
Após prestar depoimento à Polícia Civil, Jocei Rosa foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. O inquérito foi concluído e o homem foi indiciado por homicídio qualificado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Itapemirim Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério
Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados