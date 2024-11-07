Preso homem que matou vizinha na frente dos filhos em Presidente Kennedy

Jocei Rosa, de 61 anos, que estava foragido por matar a tiros a vizinha, Milena Cristine Florenço de Souza, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, foi preso na quarta-feira (6)após se entregar na Delegacia de Itapemirim. O crime aconteceu na frente de duas crianças, filhos da vítima, no último dia 8 de setembro, e foi flagrado por câmera de videomonitoramento (veja acima).
Segundo o titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Augusto Militão, Jocei se entregou na delegacia na presença do advogado dele e foi interrogado. À polícia, o homem alegou que cometeu o crime após ser provocado pela vítima. O homem afirmou que a mulher seria envolvida com tráfico de drogas, e que estava causando furtos e problema com seus inquilinos.
"Ele disse que perdeu a cabeça e deu dois tiros nela. Ficou desesperado e fugiu. Após isso, perdeu a arma e, agora, resolveu se apresentar"
Após prestar depoimento à Polícia Civil, Jocei Rosa foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. O inquérito foi concluído e o homem foi indiciado por homicídio qualificado.