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Crime em Vitória

Preso 2° suspeito de sequestrar filho de empresário na Praia do Canto

Vítima é executivo na diretoria do empreendimento da família e ficou mais de 20h em poder dos criminosos. Nova prisão foi confirmada na manhã desta quinta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2022 às 10:49

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 10:49

O segundo suspeito de sequestrar o filho de um empresário do ramo da construção civil, no estacionamento de um clube na Praia do Canto, em Vitória, foi preso na noite desta quarta-feira (19). Outro suspeito já havia sido preso durante a tarde, e dois continuam foragidos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) na manhã desta quinta-feira (20).
A vítima de 33 anos, que atua como executivo na diretoria do empreendimento da família, ficou mais de 20 horas em poder dos criminosos e foi resgatada sem ferimentos por volta de 14h30 desta quarta-feira em uma área de matagal usada como cativeiro, de difícil acesso, em Viana.
Além das duas prisões, foram apreendidos um veículo usado no sequestro, um simulacro de pistola semi automática, uma faca e uma garrucha. O carro da vítima também foi recuperado.

SOBRE O SEQUESTRO

A polícia contou que a vítima foi ao clube e praticou as atividades físicas de rotina. Já no estacionamento, na área externa do clube, ao se aproximar do seu veículo, foi rendido por um dos criminosos que estacionou o carro ao lado do da vítima.
A vítima contou para a polícia que o suspeito estava armado e fazia ameaças. A vítima foi obrigada a entrar no próprio carro e o suspeito assumiu a direção com destino a Praia de Camburi.
Dentro do carro, o sequestrador exigiu que a vítima fizesse contato com a família para fazer transferências bancárias. Segundo a polícia, a próprio sequestrado efetuou trasferências pelo celular. O valor não foi informado.
A família fez contato com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal de Vitória. A partir daí as invetigações começaram ainda na madrugada.
A Guarda Municipal checou as câmeras e o serviço de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública começou a agir. Câmeras de videomonitoramento e o cerco eletrônico ajudaram a identificar o carro dos sequestradores – que foi encontrado horas depois.
Um dos suspeitos estava no veículo. O homem foi detido e apontou o local onde era o cativeiro. A Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS), responsável pela investigação, passou os detalhes durante coletiva.
*Com informações de Mônica Moreira, do G1ES

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